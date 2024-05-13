榮田登興櫃排除營收 東台第一季虧損擴大

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工具機大廠東台精機子公司榮田精機登錄興櫃，第一季持股從去年中54.47％降至44.88％，不再計入合併營收，第一季本業虧損1.61億元，無法靠匯兌收益及業外收入0.51億元彌補，首季每股虧損0.41元，較去年同期每股虧損0.02元顯著擴大。

東台表示，東台第一季子公司榮田精機登錄興櫃，東台持股比例降至44.88％，榮田營收不併入東台合併計算，第一季合併營收13.23億元，本業虧損1.61億元，雖有匯兌收益與業外收入0.51億餘元挹注，不敵營收減少而造成本業虧損，稅後淨損1.06億元，每股虧損0.41元。

東台指出，東台目前在手訂單約30億元，4月合併營收4.22億元，月減26％、年減3.39％；前四月合併營收17.45億元，年減19.67％。從產品應用來看，汽機車產業營收占比40％、航太產業營收12％、能源產業占比4％。以市場面，台灣及大陸兩岸市場營收占比48％、歐美地區營收占比30％，大陸以外的亞洲其他市場營收占比22％。

東台表示，全球景氣回升步調尚緩，企業資本支出態度仍偏審慎，東台近期積極拓展多元產業市場版圖，著手布局半導體設備零件與半導體製程耗材加工產業，已積極與多家客戶洽談訂單，今年下半年可望有成果。東台計畫23日在高雄路科園區總部舉辦廠內展，除舉行技術研討會外，也會邀供應商夥伴共同參與，與客戶攜手轉型，追求永續未來。