《國際經濟》法國招商大豐收 微軟、亞馬遜開支票

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周一在「選擇法國」（Choose France）年度企業高峰會場邊，亞馬遜宣布將對法國的自家業務投資逾12億歐元（約13億美元），並在該國創造3,000多個永久性的就業機會。微軟亦宣布將投資法國40億歐元（約43億美元）。法國政府表示，今年這場活動估計將引進150億歐元（162億美元）的外國投資，高於去年的130億歐元。

法國政府周日表示，亞馬遜和包括葛蘭素史克（GSK）和埃森哲（Accenture）等其他公司將在周一開幕的「選擇法國」峰會上宣布在法國投資數十億美元。

周一法國政府宣布規模達150億歐元的外國投資將來自56個不同的商業項目，主要的投資領域包括科技、人工智慧（AI）和金融。

亞馬遜發布聲明表示，AWS方面的投資將增加巴黎地區的雲端基礎設施，以支持生成式AI為法國帶來的蓬勃商機，此外，這項投資案也將增加在及奧弗涅-羅納-阿爾卑斯（Auvergne-Rhone-Alpes）地區的物流基礎設施。

自2010年以來，亞馬遜已在法國投資逾200億歐元，其當地的雲端和線上零售業務僱用的正式員工超過22,000人。

科技與軟體巨頭微軟副主席兼總裁Brad Smith則表示，微軟將在法國投資40億歐元，大部分資金將聚焦於AI領域，微軟將在法國米盧斯市（Mulhouse）設立一個資料中心。

醫療保健公司輝瑞（Pfizer）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）也宣布將投資法國總計近10億美元。

法國財政部長Bruno Le Maire周一也將與摩根大通、高盛、摩根士丹利和美銀執行長等銀行界高層召開會議。