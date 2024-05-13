《金融股》上海銀首季EPS為0.89元 手續費收入年增2位數

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【時報記者任珮云台北報導】上海商銀（5876）今舉行法說會，上海銀今年第一季合併淨收益123.4億元，較去年同期成長8.3%，主要業務的收益均維持成長動能，其中，利息淨收益較去年同期成長6.0%、手續費淨收益較去年同期成長24.8%，投資及兌換利益較去年同期成長5.7%，惟因呆帳費用及營業費用亦增加，致第一季合併稅前淨利67.1億元，較去年同期成長3.3%，合併稅後淨利52.7億元，較去年同期成長0.3%，稅後淨利歸屬母公司業主43.3億元，較去年同期成長1.7%，稅後每股盈餘0.89元，略優於去年同期的0.88元，獲利表現穩健。

上海商銀今年第一季的業務發展成果堪稱豐收，今年1月及3月分別於台南市永康區及苗栗縣頭份市開設南科分行及苗栗分行，增加開拓新市場與新客戶的新通路，在業務推展上以「低耗資本業務」為重點，善用中小企業信用保證基金的機制，加強推展中小企業融資，同時亦加強推展高資產財富管理業務與服務，持續提高零售性存款及活期性存款的規模與佔比，優化存款結構，降低資金成本。該行今年第一季手續費淨收益較去年同期成長率高達二位數，利息淨收益亦有不錯的成長表現。

上海商銀今年第一季的營運發展依循該行「智能永續，創新多元」的策略主軸，於總行成立「AI實驗室」，以加強AI的運用與發展，並持續推進新核心系統建置專案，優化網路銀行與行動銀行的交易與服務功能，加速數位轉型，同時將自然相關財務揭露(TNFD)納入業務發展策略，加強與投融資客戶及供應商議合，共同推動節能減碳。

該行去年12月首次發行可持續發展債券，將持續推動ESG永續發展，提高綠色投融資業務的成長力道與業務佔比。上海商銀去年底入選道瓊永續指數（DJSI）世界指數及新興市場指數雙榜成分股，顯示該行積極推動永續發展的成果獲得國際肯定。此外，上海商銀位於台北市民權東路的新建總行大樓已完工，近期總行相關部門已陸續進駐，該行鑽石造型的新總行大樓不僅成為台北市亮眼的新地標，也象徵該行邁入嶄新的營運發展里程碑。