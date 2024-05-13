午後由黑翻紅！新台幣小升0.2分、收32.411元

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台股又創新高，但股匯走勢仍脫鉤，台北匯市交投清淡，在美元指數小漲下，新台幣兌美元13日開盤偏弱，上午一度貶至32.479元，但後續美元賣壓出籠，午後貶幅收斂並轉升，終場新台幣收在32.411元、小升0.2分，匯價連二升，總成交量僅12.735億美元，市場觀望本周美國通膨數據公布。

匯銀主管指出，美國聯準會排除升息選項，但近期官員稍稍淡化降息預期，帶動美元指數小幅上漲，新台幣13日開盤反映國際盤，上午偏弱緩貶，但盤中多在狹幅區間震盪，高低價差僅7分以內，午後美元賣盤進場，在台股創高帶動下，外資轉為匯入，終場匯價小升作收。

匯銀主管表示，近期市場缺題材帶動，新台幣交投很淡，大多都跟著全球匯市走，大致上外資都呈現雙向操作，早盤先匯出，但盤中接近32.5元附近，出口商又進場拋匯，午後部分外資轉為匯入，盤中拋補力道均衡，近期央行幾乎不用出手，匯價都在32.3～32.5元區間徘徊，先保留子彈、等待美國消費者物價指數（CPI）公布。

外匯交易員指出，短線除關注美國CPI表現，也可稍微關注520總統就職，是否出現一波資金行情，若台股有感上漲，不排除帶動外資匯入。但主要亞幣能否反彈，關鍵還是日圓表現，預計沒降息前，日圓應會在區間偏弱位置盤整，下半年美國啟動降息後，整體亞幣才會出現升值動能。

根據央行統計，主要亞幣13日大致走貶，新台幣升值0.01％獨強，其餘如人民幣貶0.14％、日圓貶0.13％、星幣貶0.08％、韓元貶0.01％。