一季賺贏去年逾5成獲利！海悅首季EPS高達7.93元

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獲利大噴出！房地產「代銷天王」海悅國際今（13）日公布第一季合併財報，受惠代銷本業強勁成長、及業外挹注，一季就賺贏去年逾5成獲利！稅後純益達9.19億元，超越去年半年獲利，EPS高達7.93元，刷新歷年單季及史上同期新高。

海悅今天公布第一季合併財報，釋出大利多！單季合併營收22.8億元、營業利益9.24億元、稅後淨利9.19億元，營收、獲利皆較去年同期成長，EPS達7.93元，刷新史上新高。

海悅表示，海悅代銷業務成長強勁，主要動能有三，首先，新青安政策支持自住房市，剛性需求買氣顯現。第二，台積電規劃設廠為區域房市帶入就業與居住需求。第三，建商開價符合消費者預期房價期許。

海悅表示，此外受惠轉投資皇普建設與大華建設經營有方營運漸入佳境，海悅認列投資大華建設／皇普建設私募普通股的投資評價利益，貢獻海悅轉投資效益顯現，得業外其他利益為2.55億元，推升單季獲利表現。

今天海悅公布的財報，第一季代銷營建雙軌並進，合併營收22.8億元、營業利益9.24億元與稅後淨利9.19億元，年增率分別為252.75％、2,775.35％與2,922.7％。

展望後市，海悅第二季仍須觀察新舊案交接期的業績表現，然公司全台總計逾千億代銷儲備案量中，百億級的大型代銷建案逐漸於市場公開銷售，第二季業績來源無虞，並持續與理念契合的建商參與重點都更活化案，公司代銷、營建、轉投資收益多元佈局，且每年亦將有一～二個投資收益建案挹注代銷與營建收入，旨以維持營運體質良善，隨著區域房市銷售展望佳，營運中長期審慎樂觀。