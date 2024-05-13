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勞動部允諾修公務人員協會法 消防基層提2缺點

  • 中時即時 蔡佩珈
多名立委提案修正《工會法》，欲讓消防人員及警察組織、加入工會，13日送入立法院社會福利及衛生環境委員會審查。（蔡佩珈攝）
多名立委提案修正《工會法》，欲讓消防人員及警察組織、加入工會，13日送入立法院社會福利及衛生環境委員會審查。（蔡佩珈攝）

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消防人員能不能適用《工會法》組織工會備受討論，內政部調查18縣市消防局持反對意見，銓敘部調查發現15縣市政府也不贊同，勞動部則允諾配合考試院修正《公務人員協會法》保障其權益，但基層消防員點出《公務人員協會法》未完全保障團結權及爭議權，包含協會成立門檻高達400人、無法罷工，仍希望消防人員適用《工會法》組織工會。

消防員工作權益促進會副理事長翁立思13日表示，消防局認定勞資關係即「絕對服從」，連消防員出勤模式、相關裝備採購、廳舍設計，也經常是消防局以最低成本擬定方案，要求消防基層接受，如今消防員欲組織工會，消防局當然會感到害怕，持反對意見。

針對《公務人員協會法》與《工會法》差別，他舉例，《公務人員協會法》將協會成立門檻降至400人，但《工會法》規定30人即可籌組工會，顯然《公務人員協會法》規定的結社門檻之高，無法保障消防人員的團結權。

翁立思指出，《工會法》保障勞工爭議權（罷工），《公務人員協會法》則不讓消防員行使，考量民情，促進會認為可參考國外訂立最低服務條款，即消防人員應針對火災、危急救護個案預留人力，宣導、發放住宅用火警報器、動物救援等業務可不執行，至少讓消防員的爭議權受保障，並使政府意識到不得無限度要求消防員、不斷加重業務。

他強調，只要能完整保障團結權、協商權及爭議權，使消防人員與政府對等協商，促進會不反對《公務人員協會法》，但《工會法》保障較完整，相關機制也運行已久，故較期盼消防人員能適用《工會法》。

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