前往主要內容
工商時報LOGO

億泰首季EPS 0.14元 創近九年同期新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台電強韌電網計畫釋單的加持，億泰電線電纜今（13）日董事會承認第一季財報，第一季EPS從去年同期的0.09元增加至0.14元，創近九年同期新高。

億泰第一季合併營收達10.11億元、營業毛利0.95億元、營業利益0.47億元、稅前盈餘0.42億元、本期淨利0.27億元，EPS為0.14元。

億泰去年拿下多起台電強韌電網計畫標案，在手訂單超過20億元，陸續交貨，4月合併營收4.02億元，年成長18.22％；前四月合併營收回升至14.13億元，年增幅15.04％。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 銀行母親節推外幣高利定存 2家年息衝10％以上

  2. 15檔三多股喊衝 「這檔」銅板股法人連16買 Q2來飆漲逾2成

  3. 不是台積！挪威、新加坡主權基金狂掃AI股 最愛3檔曝光

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。