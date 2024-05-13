億泰首季EPS 0.14元 創近九年同期新高

台電強韌電網計畫釋單的加持，億泰電線電纜今（13）日董事會承認第一季財報，第一季EPS從去年同期的0.09元增加至0.14元，創近九年同期新高。
億泰第一季合併營收達10.11億元、營業毛利0.95億元、營業利益0.47億元、稅前盈餘0.42億元、本期淨利0.27億元，EPS為0.14元。
億泰去年拿下多起台電強韌電網計畫標案，在手訂單超過20億元，陸續交貨，4月合併營收4.02億元，年成長18.22％；前四月合併營收回升至14.13億元，年增幅15.04％。
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台電強韌電網計畫釋單的加持，億泰電線電纜今（13）日董事會承認第一季財報，第一季EPS從去年同期的0.09元增加至0.14元，創近九年同期新高。
億泰第一季合併營收達10.11億元、營業毛利0.95億元、營業利益0.47億元、稅前盈餘0.42億元、本期淨利0.27億元，EPS為0.14元。
億泰去年拿下多起台電強韌電網計畫標案，在手訂單超過20億元，陸續交貨，4月合併營收4.02億元，年成長18.22％；前四月合併營收回升至14.13億元，年增幅15.04％。
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