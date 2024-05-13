鼓勵民眾進行癌症篩檢出奇招 彰化祭「孫子兵法」

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彰化縣鼓勵民眾進行癌症篩檢再出奇招，今年祭出「孫子兵法」！彰化縣政府為鼓勵民眾能踴躍進行癌症篩檢，不但提供百元禮券當誘因，更找來縣內學童，希望學童能回家鼓勵家中的爸媽、爺奶等長輩勇於健檢，縣長王惠美逗趣問學童，爸媽、爺奶來篩檢，你們來領禮券好不好？獲得學童一致贊同。

設籍彰化縣民眾，只要符合衛生福利部免費提供的「子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌、肺癌及B、C型肝炎」篩檢資格者，今年11月30日前，到彰化縣內27家醫院、116家診所、27家衛生所及設站篩檢現場，每完成1項篩檢者，就能獲得縣府贈送的100元健康禮券，最多可領6張。衛生局去年透過「做癌篩送禮券」活動，統計參加6項癌症篩檢共計30萬6000多人次，較前年的28萬6000多人次增加了2萬多人。

縣長王惠美表示，過去長輩擔心癌症篩檢後查出疾病，因此逃避癌篩健檢，導致病症持續惡化。為鼓勵長輩勇於健檢，今年規劃「孫子兵法大進擊」策略，希望透過兒孫的溫情，帶著阿公阿嬤跟爸爸媽媽一起來做健檢，希望能藉由癌篩健檢，早期發現早期治療。篩檢後，家長也可將領到的「健康禮券」作為獎勵學童的獎品。

衛生局指出，定期篩檢是防治癌症發生最有效的方法，今年萬人健檢活動已於4月13日起跑，預計辦理至8月31日，民眾只要設籍彰化縣，年滿40歲以上3年未做成人健康檢查，且符合4項癌症篩檢中任1項，或女性年滿30歲以上，子宮頸抹片3年以上未做或從未做過，皆可向各地衛生所報名參加。衛生局說，透過活動預估可再次提升5癌及BC肝炎的篩檢率3-5％。