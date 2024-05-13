國1大雅系統交流道銜接台74線通車 陳揆：可節省行車時間

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行政院長陳建仁13日出席台中市「國1大雅系統交流道通車典禮」時表示，交通部高速公路局施工團隊，採取施工與用地取得併行的作業方式，大幅縮短施工期程，使總經費逾62億元的大雅系統交流道，提早於13日正式通車，讓台中市民能夠利用台74線，直接銜接國道1號，可減少當地交通壅塞。

與會的台中市副市長黃國榮表示，新建置的國1增設大雅系統交流道，可紓解國道1號大雅、台中及南屯三處交流道及其聯絡道，和大雅交流道周邊平面道路交通壅塞問題。尖峰時段國1往台74線潭子方向，約可節省26分鐘，國1往台74線西屯方向，預估能縮短20分鐘，提升整體高快速路網效能。

黃國榮指出，國道1號、台74線是台中市許多民眾開車的必經道路，為改善上下班及假日的車潮，滿足龐大交通需求，地方引頸期待的「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」2019年底動工，耗時4年多，終於在母親節後，提前開放通車。

陳揆強調，交通部高速公路局施工團隊，在施工期間，克服新冠疫情嚴峻、營造人力短缺，及物料價格飆漲等各種挑戰，為進一步提升台中地區高速公路服務品質，行政院2022年1月10日核定國道1號后里至大雅路段拓寬計畫可行性研究，總經費94.7億元，目前建設計畫正由國家發展委員會審議中，且規劃作業逐步進行，期盼未來完工後，可滿足台中國際機場及中部科學園區快速發展所衍生的交通需求，促進交通發展更蓬勃，並平衡區域發展，健全大台中生活圈的交通建設。

陳建仁表示，為解決民眾行的需求，並提供用路人安全、舒適、快捷的交通服務，中央與地方政府共同努力達成的使命，尤其在加強高快速公路系統性連結，健全國人生活圈的交通建設方面，這不僅是各地方政府殷殷期盼的目標，更是行政院重要的施政方針。

陳建仁指出，為因應台中都會區沿國道1號廊帶的蓬勃發展，交通部高速公路局去年已完成國道4號豐原潭子段的通車。而大雅系統交流道13日通車後，台中市民即可利用台74線，直接銜接國道1號。

陳建仁強調，國道3號與台74線組成的環線，為市區與屯區居民及民眾提供便捷的交通服務；而國道3號、國道4號連接山線與海線，亦讓台中整體交通路網，形成由內而外的環線結構。

陳院長表示，今日通車的工程建設，雖然在施工期間遭遇COVID-19嚴峻疫情、營造人力短缺及物料價格飆漲等各種挑戰，但工程團隊仍十分靈活地採取施工與用地取得併行的作業方式，大幅縮短施工所需期程，使大雅系統交流道得以提前於今日完成通車。

對此，陳院長特別感謝工程團隊的辛勞，同時也感謝臺中市政府大力協助，透過中央與地方政府攜手合作，讓重大工程建設能夠如期、如質、如實完工。

上述通車典禮，由交通部高速公路局長趙興華，說明「國道1號大雅系統交流道通車典禮」工程簡報，並依地形地貌，因地制宜選擇適合工法，加上地方橋梁同時配合改建，集橋梁之工法於大成，以雙塔雙索面脊背橋設計，作為國1系統交流道的門面，也是南下旅客進入台中市區的象徵。

至於大雅系統交流道通車後，將提供國道1號與台74線高效率轉接，可大幅節省行車時間，進而紓解地區交通壅塞問題。