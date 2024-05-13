不織布專家「鉅瑋實業」　啟動共好永續、友善地球計畫

台灣紡織產業一直在全球市場中扮演著極具競爭力的關鍵角色，成立於1992年的鉅瑋實業，30年前看準市場需求，在全台只有三條水刺不織布生產線時創立。從台灣的高科技晶圓代工專業擦拭紙、專業醫療防護用品、年銷售超過上千萬片的面膜，都有鉅瑋的足跡。鉅瑋實業以「生技研發中心」、「不織布研究中心」與「國內外先進設備製程」為核心，提供不織布加工應用的專業研發、生產。以開發少量多樣、差異化不織布之優勢，成為國際纖維、原料、品牌商重要的合作夥伴。由專業職人肯定的優勢出發，更發展出橫跨醫療、母嬰、居家、美容等多元應用的自有品牌。鉅瑋即使面對疫情，仍交出年複合15% 成長的亮麗成績。2024年，鉅瑋自有品牌業績超過代工製造，達到整體企業業績七成，創造台灣傳產難得的第二成長曲線。鉅瑋除了持續專注於「專業職人」與「多元場域應用」的優勢，今年更宣示為共好永續元年，將以友善地球為未來產品的規劃方向，創造為世界好的鉅瑋。

鉅瑋實業執行長顏瑋指出，90年代的台灣並沒有不織布的概念，每個家庭重複著「煮抹布」這個傳統缺乏衛生、安全意識的生活型態，但卻成為鉅瑋革命性的創新商機。擁有國際觀的母親與擅長觀察生活脈動的父親，在90年代整個台灣、中國不超十條水刺不織布生產線的狀況下，前瞻的以不織布多元解決方案為創業核心，深耕正值經濟起飛，製造業、電子業蓬勃發展，且民生意識開始高漲的台灣。首先，以高規格的醫療用紙開始出口日本，滿足日本人對產品細節的嚴格要求。在通過層層試煉後，更受邀展開台日跨國合作，共同開發了第一款專為面膜使用的材料，開始供應國內外通路及品牌，打造月銷量超過數千萬片的「台灣面膜王國」。疫情期間，公司主力之一的醫材產品應用，更以快速、彈性的製造能力，生產出守護一線醫護人員及患者的生命安全的用品，穩定鉅瑋在不織布產業不可撼動的地位。

鉅瑋，為專業職人設計，與國際齊肩並進

為專業職人設計，與國際齊肩並進，一直是鉅瑋的終極目標。「不知道大家記不記得以前的面膜其實是很厚一片，跟現在的輕透、親膚感完全不同」。顏瑋笑著說。日本是面膜的重要源起國，當年厚重的面膜在悶熱潮濕的台灣，推廣並不順遂。身為產品製造供應鏈的鉅瑋，在了解台灣顧客的困擾點，立即與日本的研發團隊花了一年半的時間共同研發材質輕薄，能完整吸收美容液並有效釋放肌膚的材質。

顏瑋回想，當年一炮而紅、在亞洲市場掀起一波台灣面膜外銷全球風潮，年生產量超過3.6億片，材質應用也從木漿植物纖維，到天然綠纖纖維，同期因應產能與品質，花費了將近一億台幣，技術開發全自動一站式面膜設備，結合多年對材料物性的了解及配方的專業，打造更有效安全的面膜，這些都是鉅瑋與日商技術合作共同開發的重要成果。這個過程不但建立了國際大廠對於鉅瑋的信任，更讓鉅瑋堅信，與國際齊間並進為其重要的關鍵優勢。至今，鉅瑋已成為許多國際大廠的重要夥伴，只要有任何創新的材料與開發，鉅瑋都在其中佔有舉足輕重的研發與製造地位。

自有品牌成績卓越 成功打造第二成長曲線

除了不織布加工應用的重要研發、製作，鉅瑋從成立之初便具有自有品牌的概念，在鉅瑋堅強的研發實力與專業職人的肯定下，創立了妙妙熊、力可潔、居美媞、護可潔、居居加等橫跨母嬰、工業、美容、醫療、居家等專業職人品牌，顏瑋在2014年開始進入團隊，除了鉅瑋本業，開始推動自有品牌的第二成長曲線，目前自有品牌業績已經占整體業績的七成以上。

顏瑋指出，從代工堅強的實力轉戰品牌的確有其利基，但如何改變組織思維則是企業的重要學習。對於自有品牌的推動，顏瑋堅守的是「傳承」現有的優勢下，激發出新的火花。自己更相信「一個人走得快，一群人走得遠」的信念，搭建一個讓團隊都可以發光發熱的舞台，是讓鉅瑋在各個自有品牌領域，都能持續成長的重要關鍵。

顏瑋說，接下來的鉅瑋，將有更多新的目標，自從成為家長之後，共好永續、友善地球的企業目標更加鮮明。鉅瑋除了將持續透過「數據管理」結合「創新開發」進行數位轉型。也將持續用對世界更好的思維，藉由專業打造共好、傳承永續的幸福生活。