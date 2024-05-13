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ITH-KY上市案 證交所15日審議

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證交所表示，將訂於15日（本周三）召開有價證券上市審議委員會，將審議ITH-KY（6962）上市案。

ITH-KY公司董事長為梁公偉，公司資本額／申請上市時淨值各為45.24億元／155.51億元，公司主要業務包括顯示器驅動IC設計、銷售及技術服務等。

在獲利表現方面，2021～2023年稅前純益各為89.58億元、48.389億元、16.16億元，2024年第一季為8.44億元，每股稅後盈餘（EPS）各為74.21元、11.57元、3.5元、1.33元。

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