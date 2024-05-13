衡碁超精密風扇平衡機 無人機產業必備

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近年來，拜尖端科技所賜，舉凡農場灑水噴藥、除蟲採果、場地探勘空拍、物流運輸，橋樑、輸電塔、風力設備具危險性的高空作業，到軍事國防用途，無人機應用越來越廣泛。然而，為確保無人機飛行時的穩定度，和降低刺耳的噪音，必須確保飛機扇葉、螺旋槳轉子的平衡。

國內「自動平衡機╱振動量測機」領導品牌，「動平衡機專家」衡碁科技，所設計出KS1與K1系列精密風扇平衡機，提供無人機製造業者高精度、高穩定性的平衡調校方案。

卓總經理表示，「BT-3600-KS1微小風扇平衡機」可測量風扇半成品與鐵殼，適用多種治具（內夾/外張/D型），免調轉速計，更換治具超簡單，可快速換線、快速找到振動源頭並加以修正，縮短生產時間，量產更具彈性。

此外，秉持衡碁科技產品一貫「協助客戶輕鬆解決平衡問題」之宗旨，本系列產品功能全面，不僅可測量最小直徑1.2公分的轉子，且加質量、減質量平衡都能執行。此外，內建ISO1940計算機，及圖形化雷達顯示，機器可自行判定測量結果為OK或NG，軟體操作簡單，既使非平衡專家也能輕易上手。線上資料庫及SPC報表，Excel格式報表輸出，使用者統計分析資料更便利，協助客戶輕鬆掌握修模方向。

衡碁科技持續不斷以「技術創新、產品用心、服務貼心」為理念，提供客戶最完整且有效的振動消除解決方案，幫助業者徹底遠離振動困擾。產品應用甚廣，且品質超越業界平均水準30～50％，以更快、更穩、更準的超優異性能，不僅領先同業成功打入德系、日系進口車供應鏈，在墨西哥、越南、中國市場也大有斬獲，光是海外零件廠的訂單，預估至少3～5倍的成長。除了汽機車、航太、船舶、工具機、半導體、PCB、5G、風電，及家用電器、廚具、空調、電梯、健身飛輪、跑步機產業、生醫等國內指標性龍頭大廠、研究機構指定使用外，事業版圖更拓及中國、越南、泰國、日本、加拿大、美國、墨西哥、巴西、德國、馬其頓、波蘭等高度工業化國家。詳情請撥電話：03-5908611 獲得更多相關資訊。