中央協助推動 「台西智慧綠色產業園區」加速前進

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雲林縣政府規畫「台西智慧綠色產業園區」，地點選定雲林離島工業區台西區，面積約81公頃，13日立委張嘉郡邀經濟部次長林全能等官員到台西鄉研議相關問題，林表示將全力協助解決環境影響差異分析、用水、出流管制等問題，張強調產業園區將引進低汙染產業，帶動台西全面發展。

張嘉郡率立法院經濟委員會南下雲林考察，與經濟部、雲林縣政府、台西鄉公所等單位，針對「台西智慧綠色產業園區」開發案在台西鄉公所舉行協商會。雲林縣基礎工業區台西區自1991年行政院核准編定，至今未實質開發，因此縣政府優先推動台西區部分公有土地，進行產業園區開發計畫。

張嘉郡表示，產業園區位於台西都市計畫西北側，鄰近聯外交通有東側台17線與台六61線，園區西側為雲林離島工業區新興區、北側有才寮大排，計畫面積約81.41公頃，皆為公有土地，沒有私人土地徵收問題，因此擇定為先期推動示範區，預計引進運輸及倉儲業、出版影音及資通訊業、批發及零售業等。

張嘉郡說，「台西智慧綠色產業園區」已由縣府著手規畫中，但有些問題須請中央協助解決，包括環境影響差異分析、用水與用電計畫、可行性規畫報告及開發計畫、滯洪池出流管制規畫書等，會中林全能次長允諾全力協助，希望加快開發速度，帶動台西與周邊地區整體發展。

雲林縣政府建設處指出，產業園區不僅可供國內企業主設廠，還可吸引回流台商，針對台商，縣府規畫以低汙染產業為主，協助台商鮭魚返鄉，進一步創造就業機會吸引青年回到家鄉，解決傳統產業競爭力不足、人力老化等問題，共同打造台西鄉成為國際化產業示範區、智慧綠色產業大本營。