台中超商騎樓禁菸4年多僅取締221件 議員：形同虛設

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台中市議會13日進行警消環衛業務質詢，民進黨籍市議員施志昌關心超商與連鎖咖啡店騎樓及庇廊禁菸法規落實問題；施志昌指出，該禁令實施4年多，但僅取締221件，形同虛設，建議研議戶外吸菸區設置辦法或自治條例。

施志昌表示，從2020年1月1日開始，針對全台中市連鎖超商（統一超商、全家便利商店、OK、萊爾富、美廉社）及咖啡店（星巴克、路易莎、85度C）超過1400家店騎樓及庇廊進行全面禁菸，執法上卻面臨很大問題。

施志昌指出，根據衛生局提供資料，從禁令頒布以來，第1年取締90件，2021年37件、2022年30件、2023年57件、2024年1至5月共7件，4年多只取締221件，顯然禁令頒布後效果不彰，形同虛設，建議衛生局應研議吸菸區設置辦法或自治條例。

國民黨籍市議員楊大鋐指出，菸害防治法上路30年，室內多數場所不能抽菸，吸菸者被趕到戶外，二手菸不僅沒消失，反而更容易隨時出現；據董氏基金會調查資料，室內二手菸暴露率降至百分之4，但戶外暴露率，10多年來維持在百分之40到60，顯然亟需研議如何管理。

台中市衛生局資料指出，台中市112年至今年4月底止辦理菸害防制稽查作業，違規案件776件、裁罰案件1355件、裁罰金額2233萬2500元。其中裁罰場域前3名為休閒娛樂場所（網咖、電子遊戲場）614件、學校及校園周邊220件、海關（違規輸入加熱菸、電子煙）111件。

楊大鋐表示，多數進行稽查違反菸害防制的場所在「室內」，室外如連鎖超商騎樓、戶外休閒場所、車站旅客等候區的裁罰件數分別為69件、48件、30件，裁罰比例太少，民眾無感，衛生局稽查次數要再加強，並研議加強管理室外吸菸問題。

衛生局表示，針對連鎖超商及咖啡店騎樓頒布全面禁菸公告以來，除更有助於推行菸害防制政策，騎樓下吸菸者、騎樓菸蒂也明顯減少，對於民眾遭受二手菸害影響也降低，衛生局將持續積極稽查，並加強宣導，讓超商標示更清楚。

另針對菸害防制法未規範的戶外場所(如商圈或觀光景點等)，衛生局將請場所管理機關或依權責範圍審視考量，因地制宜畫定戶外定點吸菸區，如有需求，衛生局將協助主管機關進行設置。 ★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。