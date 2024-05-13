《其他股》中租-KY今年業務成長目標不變 關注H1市況變化

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【時報記者林資傑台北報導】融資租賃龍頭中租-KY(5871)今（13）日召開法說，財務長陳文正坦言，台灣、中國大陸及東協的2024年首季延滯率均見上升，主要為反應目前市況，整體信用成本變化趨勢尚待觀察，但三地區今年的業務成長目標暫維持10％不變，會觀察上半年變化程度再決定是否調整。

中租-KY 2024年首季合併營收250.11億元，季減0.21％、年增8.08％，創同期新高、歷史第三高。歸屬母公司稅後淨利58.15億元，季增1.36％、自近9季低回升，但年減達15.59％、仍創同期第三高，每股盈餘（EPS）3.6元。

中租-KY首季合併應收款淨額季增2％、年增9％，其中台灣、中國大陸及東協均季增1％，分別年增10％、8％、9％，表現均符合預期。營運方面，台灣、中國大陸及東協首季營收分別年增11％、5％及6％，獲利分別年減7％、25％及34％。

中租-KY表示，自去年開始觀察到延滯率有緩慢上升跡象，因此今年成長策略仍較審慎，目標在適度經濟成長下追求穩健業務成長，且在業績成長同時，對資產品質仍維持良好風險控管。目前對台灣、中國、東協今年業務成長目標仍維持10％不變。

中租-KY首季延滯率自去年底3.2％略升至3.4％，其中台灣、中國大陸及東協分為2.8％、4％、4.5％，均較去年底2.3％、3.9％、4.3％提升。不過，公司表示，就近10年歷史經驗來看，目前水準仍維持在可接受範圍內。

展望後市，在目前總體經濟及營運環境仍存在些不確定因素及挑戰下，中租-KY預期可能需要多一點時間，才會看到延滯率開始下降。財務長陳文正表示，目前各地區信用成本未見明顯變化，會觀察上半年變化程度，再決定成長目標是否調整。

其中，台灣延滯率顯著上升，主因微型企業及營建業延滯增加，信用成本增加也反映整體景氣市況，第二季及下半年信用成本狀況仍須觀察整體經濟、中美貿易、關稅等因素影響。至於小型車業務雖略受監管影響，但營收貢獻不算太高、且首季狀況已較平穩。

中國大陸首季獲利年減幅度較大，主因今年財政返還因流程變動而尚未入帳，陳文正預期最快6月可認列。而因應延滯率上升，公司已加速打呆，導致首季信用成本自去年2.1％升至近3％，但由於已提前反應，將來回收若有不錯表現，全年信用成本應會低於3％。

對於法人提問中國大陸經濟成長趨緩，中租-KY的業務成長策略是否因此調整，陳文正回應，公司過去在中國大陸的業務成長目標最高達15～20％，今年成長目標設定為10％，已考慮到整體環境挑戰，因此目前暫無調整。

東協方面，陳文正表示，泰國及越南業務目前仍受經濟不景氣影響，需觀察未來幾個月的總體經濟表現。與去年第四季相比，泰國信用減損減少20～30％、越南減少約20％，馬來西亞、柬埔寨則相差不多。

對於公會自律規範對先買後付（BNPL）及車輛融資業務影響，中租-KY策略長暨發言人廖英智表示，前者至多造成部分費用增加，對整體業務幾無影響，後者主要影響原車融資的經銷商管理，公司去年下半年已加強管理，與公會自律規範相當、甚至略嚴。