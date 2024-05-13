落實智慧城市 新北民代要求提升智慧資料庫

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新北府政府致力推動智慧城市發展，並列為市長侯友宜上任後的3大施政重點之一，其中包括智慧生活、智慧安全、智慧經濟、永續環境及智慧政府等5大面向，不過民進黨新北市議員黃叔君今（13）日於議會質詢時，針對管線圖資、New Taipei熱點、5G智慧共桿等，要求市府提升智慧資料庫準確度以及服務品質。

黃淑君指出，新北市立體圖資建置有很嚴重的問題，就是建了很多資料但都不夠準確，市府針對管線圖資以精準度區分成4級，但其中一級圖資的建構率僅有39.09％，連一半都不到，反而是最不準確的四級圖資高達57.20％，完全無助於立體圖資的建置，更導致管線挖損不斷發生，像是去年全新北挖破64件瓦斯管線，板橋就占了8件，要求市府今年要將一級圖資建構率提升到5成。

在新北市智慧熱點部分，目前全市共有的1263個New Taipei熱點，不但板橋就占了473個熱點，而且超過一半集中在市府，讓她不禁質疑，到底是要推動智慧新北市還是「智慧新北市政府」？黃淑君認為，Wi-Fi熱點建置應整合現有系統，包含中央的iTaiwan，落實資源整併，並且提升熱點連線服務品質，同時強調29區一個都不能少。

此外，新北市也宣示建置5G智慧共桿，但全新北共有24萬盞路燈，至今僅完成1400支共桿，數量及速度明顯不足，但黃淑君仍肯定共桿系統包含檢測噪音及環境數據的監測，希望市府除了將市府作為示範區之外，也能在板橋江翠重劃區等新興社區來優先建置，落實智慧城市管理，並提升區域的生活品質。

針對黃淑君的質詢內容，副市長劉和然回應，在立體圖資部分，今年會以一級圖資建構率達5成為目標努力，但他也說明，如果是局處自己蓋的，在圖資建構及保留會比較完整，而現在同仁花很大的心力在建構包含民間、台電、瓦斯公司等單位的管線資料來健構成資料庫，確實比較辛苦。

智慧共桿建置的部分，劉和然說明，除了市府所在地為示範地區之外，再來就是塭仔圳等新興地區，至於板橋江翠重劃區一定會納入逐步示範跟推動的節奏中，不過數量還是牽涉到每年整體的總量而定。