衡碁科技動平衡儀在高速主軸上的應用

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨著工具機不斷地向高轉速、高精度和高效能等方向發展，對主軸的轉速要求越來越高。但高速主軸組件在設計、製造和裝配過程中不可避免會因結構、材質與組裝上的誤差等引起重心軸偏離旋轉軸的現象，從而產生振動。

振動會造成很多不良的影響，如：振動會產生噪音；轉子的軸承徑向力及軸向力變大，使軸承壽命縮短；軸承滾珠的摩擦力加大，使得傳動的力量增加，損耗較多的能量；振動在傳遞時可能會激起其他結構的自然頻率，產生共振，進而影響機械的加工品質及工具機刀具壽命。

有鑑於此，在市場上享有平衡機專家美譽的衡碁科技，為提升工具機及零組件廠生產效能，研發出「QB-502攜帶型動平衡儀」，以最新的高速數位信號處理技術與AI人工智慧技術，提供高速主軸平衡校正解決方案，不論是主軸廠的高速主軸生產線，還是工具機廠安裝主軸時，都可藉由QB-502，節省許多人力及時間，大幅提升生產效率。

主軸在高速運轉時，其精度與動平衡的等級息息相關。主軸平衡等級越高，除了使用壽命及高速加工品質提升，也更能確保其動態精度。衡碁科技為幫助國內工具機產業升級，提升高速主軸平衡等級，推出「QB-502攜帶型動平衡儀」，支援多種動平衡方法，第一加質量/減質量功能；第二鑽孔深度/自動分孔功能；第三分量計算功能，可避開那些設計上不適合配重的角度，並內建ISO1940計算機，依據國際規範設定允收標準，提供工具機廠最全方位、最快速有效的平衡校正解決方案。

衡碁科技表示，有時環境中的油汙、髒污不可避免，QB-502不僅具有體積小、重量輕、高續航力等特性，而且防水、防油、防髒汙、抗干擾，可輕鬆排除環境影響。加上內建藍芽無線傳輸及3C周邊整合等，性能可說是非常強大，現在已打入工具機廠供應鏈。

精準、簡便、高機動性是「QB-502攜帶式動平衡儀」的主要訴求，除了工具機產業使用外，同時也可廣泛應用在設備維護保養業、生醫產業、精密機械業、電子工業、光電工業、汽車工業、機車工業、汽機車零件、國防軍事工業、鐵道工業、電機工業、家電業、塑化紡織工業、研究機構、學術機構等等。未來將有更多行業陸續導入這款動平衡校正儀，不僅提升工作效率，更加速產業升級。詳情可上衡碁科技官網http://www.baltech.com.tw，或洽詢電話：03-5908611。