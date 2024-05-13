《航運股》中菲行首季每股盈餘1.58元 財務結構健康穩健

【時報記者莊丙農台北報導】中菲行(5609)通過第1季財報，單季營收56.31億元，年增3.9％；稅後淨利為2.23億元，年減15.9％，季增12.6％，每股盈餘為1.58元。

中菲行指出，今年國際運輸物流市場依然充滿挑戰，俄烏戰爭未息，紅海危機持續，加上伊朗及以色列的衝突，不但影響區域穩定，也造成運價的波動，而且對於航空公司及船公司航線的安排及貨物的承載產生巨大的影響，也造成困難，而美國不降息，企業經營成本高，倒閉風險增、也增加了國際運輸物流業者的挑戰，面對這些世局的變動及多變的市場，挑戰倍增、經營風險亦倍增，中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台提供了虛實並進、無往弗屆的專業服務，並透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，持續增加多家優質跨國客戶的業務，在第1季充滿挑戰的國際運輸物流市場，仍能達到相當的獲利。

除了強化營業獲利能力，中菲行慎重篩選優質的客戶，確實做好應收帳款的管控，3月底的流動比率達2.3，大幅優於同業一般水平，而3月底現金47.8億元，相較於淨值55.5億元，呈現極為優異的流動性及償債能力，同時固定資產只佔股東權益或淨值9.9％，表現輕資產物流服務業者的靈活及彈性，而負債總額只佔總資產的38.4％，顯示極為健康、穩健的財務結構。