《產業》加油站旁換電站竄火舌 Gogoro這樣回

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【時報記者葉時安台北報導】Gogoro換電站在無人使用的情況下，充電格冒出火舌，其地點在加油站旁，更引發安全疑慮，Gogoro官方表示，該站目前已暫停使用，且啟動專案小組調查事件原因，目前事件原因還在調查中。

高雄市前金區某加油站內的Gogoro換電站周一上午突然竄出火舌，加油站人員見狀及時報警，消防人員到場撲滅火勢。Gogoro Network中控中心接獲該電池交換站意外事件的即時警示後，便立即阻斷該電池交換站電力，值班工作人員也馬上前往現場。

Gogoro說明，目前現場已處理完畢，確認沒有人員、車輛、建物與其他物件遭受影響。該站目前已暫停使用，建議車主透過App查詢，前往附近的電池交換站換電。

Gogoro Network電池交換系統擁有完善的安全保護機制、以及24小時系統自動偵測與即時警示通報系統，若發生任何突發事件，皆會依標準作業流程在第一時間啟動防護措施，包含自我保護機制啟動、立即阻斷電力、並通知相關單位等。同時，我們已啟動專案小組調查事件原因。

Gogoro去年底也頻傳出電池斷電異常事件，雖然事件原因還在調查中，但問題是否仍出在電池異常本身，Gogoro當時已說明，異常電池比例仍在極少，其原因之一為部分電池的微處理器啟動電源元件，因元件供應商之特定封裝廠的交貨品質未達預期年限耐受標準，導致微處理器無法穩定過電運行，公司也持續取回系統或用戶回報異常的電池。Gogoro也持續開發進行下一代新電池技術，同時Gogoro每月更持續投入至少1.2萬顆新電池。