長華＊第一季每股稅後純益0.48元

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長華＊（8070）今（13）日召開董事會，通過今年第一季合併財務報告，今年第一季合併營收為40.19億元；毛利率為18％；歸屬於業主淨利為3.2億元；以每股面額1元之股數計算，第一季每股稅後純益為0.48元。

長華今年第一季合併營收達40.19億元，季減率和年減率皆為4％；單季毛利率為18％，營益率為10％，與上季和去年同期相比，表現相對持穩；歸屬母公司淨利為3.2億元；以每股面額1元之平均流通在外股數計算，每股稅後盈餘為0.48元，較上季的0.17元及去年同期的0.31元為佳。