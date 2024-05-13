受不了連住飯店1個月 北華街房傾受災戶陸續搬出租屋

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台南市北區北華街房傾受災戶4月11日連夜搬進大飯店，過了1個多月仍回不了家，災民抱怨生活不便，近日陸續搬出另行租屋。只剩3戶6人還住在飯店中。建商大致同意補貼租金，只剩蔡姓女住戶仍在協商中。

有人羨慕住飯店，有人卻住到受不了，台南市北華街因建商蓋房掏空地基，造成附近11戶房屋傾斜，當晚共有5戶14人接受安排住進大飯店，房費由建商買單，不過災民覺得飯店生活並不沒想像中舒適，近日紛紛搬出租屋。

「飯店只有1房間，還不能煮食」，因為傾斜的房屋鑑定報告未出，住了1個多月飯店的受災戶現在仍回不了家，災民抱怨長期住飯店的生活不便，寧願到外面租屋，家人有獨立空間可分房休息。

先有2名災民搬出飯店，12日又有6人選擇租屋，不過也有受災戶因家有90歲高齡長輩，選擇持續住在方便照顧的飯店，目前仍住飯店只剩3戶6人。另外原為空屋的3戶房傾屋主，因有家人近日要回來居住，也只得先選擇在外租屋

建商與受災戶上周2度召開說明會，建商對於租屋的災民，雙方達成補貼租金共識，只有住進民宿的蔡姓女住戶要求補貼每月5萬多租金，因蔡女日前已對建商提告，建商認為雙方進入法律程序，原先拒絕在官司確定前作相關賠償，在北區區公所介入協調下，決定以受災坪數作租金鑑定後決定。