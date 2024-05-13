上市公司前四月營收年增8.65％ 「這三大產業」年增逾2成

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證交所統計，上市公司4月營收年增18.65％，累計前4月營收年增8.65％；累計前4月營收年增最優的前三大產業為金融保險業、 電子通路業及貿易百貨業等，年增率各為43.68％、36.47％、20.18％，都超過二成，交出好成績。

證交所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）各有928家及80家，共計1,008家皆已如期申報4月營收。

證交所統計，4月上市公司營收共3兆2,751億元、年增18.65％，營收成長公司共662家，衰退公司共346家；累計前4月營收共12兆4,112億元，年增8.65％，營收成長公司共612家，衰退公司共396家。

證交所表示，4月營收成長較大的產業中，電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，貿易百貨業因個別公司認列外匯價格變動影響及零售業者持續展店，建材營造業受惠建案陸續完工交屋。

4月營收衰退較大的產業中，玻璃陶瓷業因中國房地產景氣不佳及通膨使需求衰退，資訊服務業因專案驗收時間差，鋼鐵工業因鋼價下跌及需求衰退。

累計前4月營收成長較大的產業中，金融保險業因保險淨收益及投資收益增加，電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，貿易百貨業因個別公司認列外匯價格變動影響及零售業者持續展店。

累計前4月營收衰退較大的產業中，電器電纜業因不銹鋼價格下跌及需求衰退，油電燃氣業因市場需求下滑，運動休閒業受客戶去化庫存及調整訂單影響。