《港股》恆生站上萬9點 航運、高鐵揚升

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】大陸當局計劃出售1兆人民幣的長期債券，為國內刺激支出提供資金。市場情緒獲得改善，滬深指數收窄跌幅。港股在連升三周後，周一先跌後升，並站上萬9點。
周一香港恆生綜合指數收盤升151.38點或0.80%，為19115.06點。國企股(H股)升0.6%，為6762點。科技指數漲1.4%，為4019點。
主要科技股集體走高。阿里巴巴大漲4.1%，騰訊漲1.9%，美團漲3%。
航運股上揚，東方海外國際升5.9%，海丰國際漲3.8%。
高鐵基建股走高，中國中車升7%。
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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】大陸當局計劃出售1兆人民幣的長期債券，為國內刺激支出提供資金。市場情緒獲得改善，滬深指數收窄跌幅。港股在連升三周後，周一先跌後升，並站上萬9點。
周一香港恆生綜合指數收盤升151.38點或0.80%，為19115.06點。國企股(H股)升0.6%，為6762點。科技指數漲1.4%，為4019點。
主要科技股集體走高。阿里巴巴大漲4.1%，騰訊漲1.9%，美團漲3%。
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