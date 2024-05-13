ENUICE SPA創新行銷　業績創新高　員工收入提升30％

全台已有22間連鎖的ENUICE SPA，日前舉辦旗艦館開幕剪綵活動，正式插旗新北板橋區。這幾年來， ENUICE SPA氣勢如虹開展5間店舖，這次的旗艦館更有高達兩百多坪的室內空間，同時還設有教育訓練中心，以便人才培訓、提升專業，未來，他們還要趁勝追擊達成全台100間直營店的目標。

ENUICE SPA在Q1營收突破7千萬，較去年成長22%，其中新客達1500人，超過六成的新客有後續成交，成交金額則突破1千萬，其中透過短影音及網紅而來的業績，佔比更高達七成。相較傳統SPA館，ENUICE SPA透過「新時代的行銷工具」，讓客人在到店前就建立對品牌的專業信任感，不僅讓新客的量變產生質變，員工的收入也因此成長幅度高達30%。

ENUICE SPA董事長簡玠士表示，人才培育是重點，台灣的服務業、SPA業在早期可說是國際知名、頂尖，可是到了現代，卻是台灣的美容師紛紛到中國大陸受訓、上課，可以看出這個行業已經式微，「但對我來說，台灣的服務業不論是精緻度、課程的開發都非常用心，但不知不覺被別人超越，突破關鍵在於，服務業的質感不能停留在過去1、20年的模式裡，而是品質要提升、服務要升級並建立品牌形象」。

板橋旗艦店大廳環境照。圖／ENUICE SPA

簡玠士從自身做起、帶領員工一起「當網紅」，自己學拍攝短影音、剪接、想腳本，還要會唱歌、跳舞，不只花錢請業師?來訓練，老闆也和員工一起做，同時透過團購，一點一滴累積以來，在Tik Tok上，觀看數已經破了一億三千多萬，驚人又可觀。「成為網紅，會讓民眾對品牌產生信任感與安全感，就願意安心消費，因此少了許多溝通成本，所以這是我們跟所有的品牌最大的區隔！」

跟上團購銷售的潮流，產品最高紀錄曾有一個月600多萬的營業額，為事業帶來新氣象，員工也從中獲得成就感，更讓業績扶搖直上。過去，ENUICE SPA館曾有72間加盟店，後來合約到期即終止，轉而專心部署直營店。簡玠士說，「如果要建立品牌形象，是要收斂、而非擴張。」整體的服務品質、流程，不僅要紮實提升，也必須要同質化，未來有機會再拓展加盟店，這樣才有機會和競爭行業做出市場區隔。

簡玠士坦言，目前暫時沒有到海外擴店的計畫，出自於一顆愛台灣的心，所以希望好好投資國內SPA產業，關於未來藍圖，不僅要拓展到一百間直營店，還希望成為全台的第一品牌，服務更多台灣民眾。