受惠新案交屋入帳 富宇、富旺4月營收大暴衝

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富宇（4907）、富旺（6219）受惠新建案交屋入帳，4月營收大暴衝！其中，富宇4月營收高達19.26億元，年增率達35.2倍；富旺4月營收7.2億元，年增率達123倍，創2022年以來單月營收次高！上述兩家建商，新竹與台中新案下半年都將伺機進場。

此外，富宇第一季營收為1.51億元，稅後純益歸屬於母公司業主0.31億元，EPS0.27元；富旺第一季在「協奏曲」及「心海城」、「雲科莊園」等新成屋銷售穩健推進下，貢獻營收1.52億元，年增6倍，稅後純益歸屬於母公司業主0.23億元，EPS0.2元。

其中，富旺除了「協奏曲」交屋穩健推進外，已完銷的新竹湖口造鎮案「悅時代H區」、「讚時代」，4月進入交屋入帳高峰，推升4月營收飆升123倍，前四月累計營收8.7億元，年增30.8倍。

看準近期房市買氣熱絡，富旺耗費近4年整合台中西區向上路、忠明南路精華角地，將首推危老新案「富旺千蘊」，採環保永續建築設計理念規劃，打造垂直生機精品宅，規劃樓高22層、地下4層，總戶數達124戶，瞄準在地菁英與首換客群，產品規劃24至33坪、二至三房，總銷達25億元，為富旺增添未來營運成長動能。

另外，富宇今年預計將有彰化和美「世紀美」、南投草屯「中山溱邸」和新竹「明星樂」等三個完銷案將交屋，總銷合計逾63億元。在新屋交屋挹注下，4月營收高達19.26億元，推升前四月累計營收為21.35億元，年增39倍。

富宇下半年預計在新竹寶山鄉推出「富宇天湖」預售新案，產品規劃32至47坪、三至四房景觀度假宅，每坪開價50至60萬元，推估總銷約40億元；此外，富宇台中大里區「東城段」新案，也可望在下半年伺機推出。