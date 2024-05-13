兩廳院推「藝術零距離」 邀綠島、蘭嶼學生探索舞蹈之美

兩廳院藝術零距離計畫，今年度再次突破距離限制，開創「雙離島深化教育專案」。10日邀請綠島國中師生、蘭嶼高中舞蹈研究社同學60位，參與兩廳院「廳院學」一日體驗課程與職人導覽，並欣賞2024TIFA 台灣國際藝術節演出舞蹈空間✕海德堡舞蹈劇場《火鳥．春之祭─異的力量》。演後編舞家伊凡．沛瑞茲、指揮簡文彬及舞者們更驚喜現身與師生互動，讓師生不僅體驗舞蹈藝術之美，更親身與表演藝術家交流。

「藝術零距離」計畫自創立18年來，邀請超過6萬人體驗與欣賞表演藝術，近年持續深化兩廳院「永續共融場館」及「人人劇場」理念，今年度再度攜手關注永續社會發展，亦是長期支持藝術零距離的企業夥伴開創「雙離島深化教育專案」。包含中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人勇源教育發展基金會以及川流文化教育基金會。中華電信股份有限公司則提供學生在臺期間住宿。透過多方合作，跨越地域隔閡，共同完成本次的舞蹈藝術探索之旅。

兩廳院公共溝通部經理王統生表示：「我們在追求的不只是空間上的零距離，更是心理上的零距離。藝術本來就不應該受時空距離所限制，每一個人都應該擁有平等的機會走進劇場。這也是兩廳院長期以來一直努力推展『永續共融』及『人人劇場』的核心精神。」

證券櫃檯買賣中心長期推展永續發展計畫，並致力推動文化平權。多年來一直以實際的行動縮短城鄉差距的落差、提高文化平權。今年是櫃買中心的30週年，能與兩廳院再度一起推動藝文，讓更多人接觸並體驗藝術。勇源基金會不間斷地投入各項的多元活動，期待為社會共創一個「利他、共善、共好」的祥和社會。副執行長王毓麟表示：「從孩子們專注的眼光讓我們知道，只要有機會能參與到優質的表演藝術活動，相信能為孩子們帶來生命不同的視野以及很不一樣的生命養份。」川流基金會董事長陳維滄表示：「基金會對於教育一直不遺餘力投入，最期待的就是看到孩子們積極的學習態度，以及接觸到不同環境影響他們看待生命的眼光。」

「雙離島深化教育專案」共分三大內容。首先是4月18日安排舞蹈空間舞團藝術總監平珩、編舞家鄭伊雯及舞蹈家施佩君，至綠島國中進行工作坊，透過討論什麼是舞蹈、了解舞蹈的歷史演變，到最後帶著孩子們一起舞動，並創作出一段專屬自己的舞蹈作品，讓學生在歡樂中體驗原來任何人都可以自在創造舞蹈。綠島國中學生說：「跟著老師的肢體律動，發現原來舞蹈動作可以跟日常生活結合。所以最後老師邀請同學上台表演時，我就有勇氣上前跟同學們一起跳自創的舞蹈。」第二部分則是5月10日邀請綠島國中、蘭嶼高中舞蹈研究社60位師生親身來到兩廳院，參與「廳院學」一日體驗課程。課程包含由當代舞蹈表演者方妤婷帶領同學們觀察及了解自己的身體，並建構對舞蹈的認識。另在兩廳院夥伴的引導及解說之下，參觀戲劇院後台以及體驗劇劇場夥伴的工作。

壓軸活動則是同日晚間欣賞2024TIFA 舞蹈空間✕海德堡舞蹈劇場《火鳥．春之祭─異的力量》，許多參與的學生在觀賞後表示大開眼界。編舞家伊凡．沛瑞茲、指揮簡文彬及舞者們更於演後現身與師生互動，許多學生皆表示此為難得的生命回憶。蘭嶼高中學生分享：「這是我第一次在戲劇院欣賞舞蹈演出，有許多令人意想不到的動作與視覺畫面，現場演出的音樂真的非常震撼。希望以後有更多欣賞及參與舞蹈活動的機會。」

「藝術零距離計畫」以文化平權為初衷，提供較少有機會接觸藝術文化的朋友們能進到場館親身體驗，更以多元的設計深化表演藝術教育。期待未來持續攜手關注永續共融發展的企業夥伴與個人，共同打造人人共好的社會。