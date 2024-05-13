亞東科技大學攜手亞東醫院公費培育優秀護理人才

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後疫情時代的臺灣，面臨高齡社會化及整體照護需求的增加，預測2030年需要增加5.5萬名護理人力。而為建構更合理安全之護理執業環境，讓護理人員願意留任，需要學校、醫院及跨部會合作，配合國家發展政策培育未來產業需求之護理專業人才，同時以實現病人安全、讓民眾醫療保障更完善和醫療永續為目標，共創三贏契機。

亞東科技大學校長黃茂全表示，亞東紀念醫院與亞東科技大學的淵源有三：一、都是由當時亞泥及遠東新出資所創立的；二、先有亞東紀念醫院才有護理系；三、亞東紀念醫院是亞東科技大學護理系非常重要的教學聯盟醫院。在國際護師節的前夕，亞東科技大學攜手亞東紀念醫院簽訂「護理公費生培育方案」，本著學業就業一條龍的理念，共同培育「稱職及被民眾信任的護理專業人才」，除了提供護理公費生名額及獎學金補助外，更提供學生於畢業後考取護理師證照及保障就業機會。

亞東紀念醫院醫事副院長林子玉指出，目前臺灣面臨老年化、少子化的社會型態，再加上醫療產業的競爭及政府推動護理三班護病比，護理人才的招募及留任是目前非常重要的議題。首先，執行人力栽培，讓學生的職涯有好的發展方向，畢業前就確保有工作；再則以智慧化模式優化護理流程，亞東科技大學得天獨厚擁有電機、資訊等科系，都可與護理結合，共創健康照護的大藍海，服膺病人及家屬的需要，為醫療產業加值。今天在國際護師節前夕舉行「護理公費生培育方案」簽約儀式更具意義，表示醫院對護理的重視已延伸至學生，訓練學生接觸實務工作場域，使學生重視學習護理知能進而提升對病人的照護品質，期待日後透過課程、醫院實習，讓護理價值被看見。

亞東科技大學護理系主任周繡玲表示，亞東紀念醫院將近2,000位護理師，其中1/3的護理師即由亞東科技大學護理系培育出來。護理師是醫療保健系統的骨幹，然而面臨少子化、職場勞動條件不佳，高離職率與低留任率，導致護理人力長期不足。護理師值得被尊重與大力投資，感謝亞東紀念醫院多年來重視與投資護理教育及優化護理職場，先前已提供學生畢業前一年的獎學金；今年更加碼，提供學生每年12萬獎助學金，最多4年48萬獎助學金。

因為「有護理師，全民健康才有未來」，期望藉此學生可於就學期間專心學習各科護理，奠定堅實的學術知識與臨床經驗，以病人為中心，提升適切及個別化的照護品質。