國情報告案協商3小時無果 16日再討論賴清德是否詢答

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立法院13日由立法院長韓國瑜召集協商，針對準總統賴清德國情報告案進行討論，但對於「即問即答」、「統問統答」模式無法達成共識。民進黨主張詢答違憲，國民黨則堅持依立委職權提問，協商僵持3小時無果。最後各黨團於政黨代表比例及發言時間取得共識，韓國瑜裁示，國、民兩黨各9名委員代表、民眾黨2名，發言時間為6分鐘；報告模式由各黨研議後，16日再繼續協商。

賴清德將於520就職，立法院上周五由國民黨、民眾黨提案，並獲民進黨同意，朝野共邀賴清德赴立法院進行國情報告，有機會創下憲政歷史里程碑。但對於賴要用何種模式進行，需再由黨團協商討論。

韓國瑜13日下午2點召集藍、綠、白三黨團幹部協商，針對總統赴立法院報告，是否優先於行政院長施政報告，以及問答模式、人數及發言時間討論。

國民黨團書記長洪孟楷、書記長林思銘認為，總統來報告是創下憲政新頁，且並無規定是否一定要晚於行政院長報告，兩者間並無衝突；民進黨團幹事長吳思瑤則主張，行政院長對立法院負責，也是立委質詢對象，應由準行政院長卓榮泰報告後，再由賴進行國情報告。

民眾黨團總召黃國昌則表示，先後順序並無意見，但希望總統回答上，以黨團為單位，各黨代表問完後，總統就各黨意見回答。

針對是否「即問即答」、「統問統答」或是「綜合答覆」，民進黨團總召柯建銘強調，賴清德願意來報告，「但必須合憲、合法」，若接受詢答，則違反憲政原則。吳思瑤認為，過去無論前總統馬英九等，均曾針對總統接受詢答一事出現違憲疑慮，希望大家能釐清脈絡、尊重憲法。

洪孟楷說，若賴清德不來報告，可以有一百種理由，若總統能謙卑的心態來立院聽取民意，當然是一個光榮的時刻，這件事情可依照立委職權行使法進行，並無不妥，不明白民進黨為何數次反對。

國民黨團總召傅崐萁也指出，違憲不該變成一個口頭禪，且這是一個重大的歷史時刻，不是菜市場論斤喊價，國民黨團始終尊重賴清德意願，若賴能夠回答立委不清楚的地方，共同為國家建設發展努力，應是朝野希望的方向。

最後，歷經3小時討論，各黨團各抒己見，韓國瑜也一度顯露不耐煩，兩度宣布休息，最終除了賴是否接受詢答均無法達成共識外，先就黨團代表比例與發言時間形成決議。依照3黨團決議，報告案各黨團代表發言時間為6分鐘，比例為國民黨團9位、民進黨團9位、民眾黨團2位，並照白、綠、藍順序發言。