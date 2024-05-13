搶小資戶中信銀端牛肉！1,000元買基金、1,000美元買海外債、黃金存摺開戶免手續費

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搶小資客，中信銀再端牛肉！繼推出基金終身零手續費後，中信銀行13日再宣布調降境內基金系列定期定額申購門檻，推出每筆最低投資金額新台幣1,000元，及黃金存摺開戶免手續費、新設定定期（不）定額享終身免手續費方案。此外亦推出「輕鬆買好債」活動，美元1,000元即可申購特定海外債券，滿足年輕族群的投資需求。

中信銀行表示，今年初推出「買基金免費用，終身0負擔」優惠方案後，第一季定期定額基金平均每月新戶人數較去年成長，其中40歲以下客戶占比近五成，20歲至30歲的Z世代更高達三成。

為鼓勵年輕族群長期投資，中信銀行再加碼，5月將原定期定額新臺幣3,000元門檻調降為新臺幣1,000元，共有25個境內基金系列供選擇，可透過中信銀行網路銀行、中國信託Home Bank APP定期（不）定額申購基金或定期定額智能投資「智主投」，該筆享有終身申購手續費0元、信託管理費0元優惠，幫助民眾以長期投資的複利效果累積財富。

對於追求穩定投資、固定配息的年輕族群，中信銀行推出的「輕鬆買好債」專案，多達20檔海外債券，最低美元1,000元即可申購。喜愛投資黃金商品的民眾，中信銀行則提供「黃金存摺優惠三重奏」活動，即日起至今年12月31日止，黃金存摺開戶免手續費、新設定定期（不）定額享終身手續費0元及到價撮合手續費5折優惠，最低交易金額為新臺幣1,000元，可使用中信銀行網路銀行及臨櫃申購。

至於中信銀行持續推出「一起定期定額換匯吧」活動，換匯門檻為新臺幣1,000元，今年12月31日前使用中信銀行網路銀行、中國信託Home Bank APP及臨櫃換匯，可享定期定額專屬匯差優惠。

另一方面，為提供更完整的商品選擇，中信銀行網路銀行、中國信託Home Bank APP及臨櫃亦可定期定額申購超過50檔熱門境內指數股票型基金（ETF），新臺幣3,000元即可申購。