哈瑪星再出發！今夏復刻 嘟嘟火車重返「高雄港站」

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哈瑪星鐵道文化園區原為鐵路「臨港線」中的高雄港車站，近日被人發現曾作為「嘟嘟火車」行駛於臨港線的車廂重返哈瑪星，高雄市文化局預告，今年暑假將推出「濱線啓程-哈瑪星再出發」活動，預計修復園區內部分車輛，讓火車重新行駛在臨港線。

哈瑪星為日治時期的海埔新生地，1900年設有「打狗驛」為高雄第一座火車站，並於1920年更名為「高雄驛」，並作為當時農作物出口重要節點，1940年代隨屏東縣鐵路通車，於高雄車站現址成為新的「高雄站」，而舊「高雄驛」則改為「高雄港站」繼續作為貨物車站使用，直到2008年配合鐵路地下化工程而停用。

而曾經在高雄臨港線行駛的觀光「嘟嘟火車」，是使用台鐵自1987年代引進DR2900型柴聯車的其中3節車廂，於2003年8月至2006年5月之間穿梭於臨港線，卸下「嘟嘟火車」身分後，繼續以自強號身分行駛於當時尚未電氣化的東部幹線、南迴線等路線使用，在2020年全台環島鐵路電氣化後，該型列車因已老舊於2023年起離開正班車運用陸續退役。

高雄市文化局特別將曾作為「嘟嘟火車」的3輛DR2900型柴聯車，車輛編號為DR2909、DR2955、DR2910，引進哈瑪星鐵道園區收藏，文化局說除「嘟嘟火車」外，還引進了8輛守車、油罐車、敞車等，加上園區現有的13節各式車輛，包含「阿公級」的蒸氣火車CT259、DT609，能再成為鐵道迷最佳去處。

文化局預告，將於暑假推出「濱線啓程-哈瑪星再出發」活動，除將園區內車輛外觀陸續翻新整修外，包含「嘟嘟火車」在內未來有機會以新面貌出現，也有計畫修復部分車輛能在園區內行駛，讓火車能重返「高雄港站」，並規畫商業進駐空間、靜態展示及表演場域等多元用途，要讓大家來到高雄體驗一場綿延百年的火車盛會。

有鐵道迷樂見嘟嘟火車保存於哈瑪星，因該型列車不僅是嘟嘟火車，作為自強號也長年在高雄與花東間穿梭，是許多老高雄人回憶，但過存放於哈瑪星的列車有缺乏維護，導致斑駁掉漆問題，希望園區能加蓋車棚等方式妥善保存列車，讓退役老火車安養天年並保存重要回憶。