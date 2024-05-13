讓世界看見！雲林獲世界竹組織認證「世界竹地標」

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世界竹組織執行長Susanne Lucas與世界竹組織主席Michel Abadie共同頒布，自今年4月18日起，正式認證台灣雲林縣為世界竹地標（World Bamboo Landmark），雲林縣政府13日表示這是全世界第一個以城市作為竹地標的認證，今年由台灣主辦第12屆世界竹論壇，不僅是重要里程碑，由世界竹組織認可的地標，將讓雲林被更多國家看見。

世界竹組織官網提到，第12屆世界竹論壇相關活動於4月18日至22日在全台5地區登場，閉幕後會員們參訪雲林草嶺石壁森林療癒基地，看見縣府團隊的用心，用竹筍入菜、竹編布置、竹葉青調酒、製作各種竹器皿，將竹子運用的淋漓盡致，並疏伐516公頃孟宗竹林打造石壁竹創森園區，發展「竹療癒場域」。

雲林縣長張麗善表示，縣府將斗六糖廠規畫為以糖業文化為基底的竹創藝術園區，並建構台灣竹構學苑，作為竹構人才培育基地。世界竹組織肯定縣府在竹產業的努力，認證雲林為「世界竹地標」，並期待未來在竹相關事務上繼續合作，認證網頁鉅細靡遺介紹雲林縣，是最佳國際宣傳與國民外交。

張麗善說，縣府為接待來自世界竹論壇的各國貴賓，特別於草嶺石壁森林療癒基地「雲嶺之丘」辦理迎賓晚宴，邀請來自近20個國家的竹大使與60名國際賓客，由「綠色餐飲指南年度大使」米其林星級主廚張皓福準備特色餐飲，並以森林療癒品牌「森林邦」的竹環保餐具作為伴手禮。

縣文化觀光處處長陳璧君指出，配合「2024竹博覽會暨世界竹論壇-雲林展區」系列活動，縣府精心安排森林療癒場域及竹產業相關活動款待外賓，這次竹地標認證於雲林縣，有別於其他國家以「活動」作為認證，是目前世界竹組織以城市場域認證為竹地標的世界首例。