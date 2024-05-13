不再一票難求了！澎湖天空有望出現第三家航空公司

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澎湖對外空運，自復興、遠航相繼因飛安、財務等問題結束和退出後，機票更是一票難求，成了澎湖人的痛。不過，澎湖縣長陳光復，今（13）日在縣府第一會議室主持縣府第995次縣務會議時稍來喜訊，表示第三家航空公司投入澎湖空運服務有譜，今年底有望簽署合作備忘錄。

陳光復是今日上午於澎縣府第一會議室主持第995次縣務會議時強調，為了增加空運服務量能，積極爭取第三家航空公司，洽談合作進度已達80％，有望於今年底簽署合作備忘錄，期盼透過第三家航空公司的加入，來提升鄉親對外交通便利性。

創立於1951年5月的復興航空，是台灣第一家民營航空公司，1983年由國產實業集團接手經營，但在2014年7月23日和2015年2月4日，相繼發生澎湖空難和台北空難後，於2016年11月21日結束營業。

至於創立於1957年的遠東航空，過去曾為臺灣本島及離島航線業者的龍頭，航點遍佈各大城市、離島，並持有不少國際航線的航權，開設數條近距離的國際航線。但曾因2008年5月爆發經營高層掏空和2019年12月無預警停飛等兩次財務危機而暫停營業後，目前也是結束營業的狀態。

也讓澎湖對外交通，迄今只剩下立榮、華信兩家國內航空公司，以致近年澎湖空運機票一票難求更為常態，除排擠澎湖人前往台灣本島就醫、探親及就學等權益外，也衝擊遊客赴澎旅遊不便。