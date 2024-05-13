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《汽車股》和泰車Q1獲利雙增雙位數 EPS升至10.56元

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【時報記者葉時安台北報導】汽車龍頭和泰車(2207)周一公布今年第一季財報，單季獲利58.85億元，年增16.22%、季增33.70%；單季基本每股盈餘升至10.56元，再度突破1個股本水準。

和泰車首季營業收入720.65億元，年增6.02%、季增5.80%；營業利益85.21億元，年增16.21%；本期淨利69.43億元，年增17.19%、季增36.71%；歸屬於母公司業主淨利58.85億元，年增16.22%、季增33.70%；單季基本每股盈餘10.56元，再度突破1個股本水準，相較去年同期的9.27元、去年第四季的7.90元雙雙成長。

和泰車今年4月營收222.30億元，年減4.24%、月減8.98%；前4月營收915.54億元，年增2.27%。

為了超越客戶期待，由TOYOTA GR團隊以台灣消費者需求為核心打造的全新COROLLA ALTIS GR SPORT，勢必再次引領話題。TOYOTA COROLLA ALTIS GR SPORT下周二5月21日即將舉行上市記者會。

和泰車雖然看淡今年台灣車市，但今年三品牌銷售仍拚增至17萬台，挑戰23年龍頭寶座。和泰車日前法說會提到，預估車市4月面臨淡季衝擊，5月可望迎來促銷利多，來客數可望提升，對今年年度目標銷量不變。

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