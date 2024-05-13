我的卵子我作主—女性卵用自主權倡議行動

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在台灣，越來越多女性為了保有當媽媽的可能性而凍卵，但許多人並不知道，要解凍卵子成為母親並非易事，依法需要在婚姻狀態下且經由丈夫同意後才能解凍自己的卵子。也就是說，就算女生為自己在有限的生育期中，進行凍卵保有一線成為母親的希望，但如果一直沒有適合的對象結婚、處於離婚狀態，或是另一半是同性伴侶，都無權使用自己的卵子成為一位母親。

這也是為何台灣凍卵人數雖然每年持續攀升，但使用率卻遠遠低於歐美國家的主因。當世界與社會不斷在改變，家庭組成也更為多元的現在，台灣法規卻停留在過去沒有跟上。電通行銷傳播集團看見這個議題，也希望能翻轉這個現狀，但沒有找到合適的機會。一直到今年，電通行銷傳播集團於3月8日國際婦女節成立「女力事務所」，鼓勵員工針對女性相關的議題主動提案，該集團會協助串聯資源用行動協助同仁做出改變，看見這個機會後該集團立即成立【卵用自主權推動小組】提出創意倡議行動，透過集團的力量串連起更多資源與有影響力的人共同參與。

而該小組成立的宗旨是希望用創意創造更多討論與對話的空間，盼望能集結眾人之力來扭轉這個不合時宜的規定：【女生擁有身體自主權卻沒有卵子使用權】。既然依循法規，已凍卵的女性必須先結婚，並取得丈夫同意才能合法解凍卵子，開啟成為母親的旅程，那麼，電通行銷傳播集團決定幽默地透過一場徵婚行動【幫我結婚吧！】勾動社會大眾更多的討論與關注，讓更多人真正了解【卵用自主權】的定義。

卵用自主權推動小組期待偕同更多大眾參與【我的卵子我做主，女性卵用自主權倡議行動】，共同為今年的母親節創造出不同的意義！

支持倡議行動兩步驟：

1. 在母親節（5/12）當天或之後，一同支持「我的卵子我作主」倡議行動，進入活動網站拍照支持並簽名連署

2. 發布在社群平台，並hashtag #我的卵子我作主，就完成支持行動

＊更多消息可治官方活動頁：http://egg-autonomy.com