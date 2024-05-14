台灣啤酒、爽爽、酷聖石攜手推出「爽爽聯名套餐」 太平店5／20正式開幕

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在台中海線火鍋店打出旋風的「爽爽涮涮鍋」，萬眾期待第二家分店-太平店即將在5/20正式開幕，為回饋引頸期盼多時的消費者，5/20-6/20清水跟太平優惠連線湯頭免費升級，太平店特別推出開幕優惠「爽爽聯名套餐」活動，為台灣啤酒、爽爽涮涮鍋與酷聖石COLD STONE共同攜手聯名合作推出，數量有限，活動送完為止。

爽爽，來自馬來西亞的老闆，原本從事醫療教育事業，後轉而投資餐飲服務業，他與台灣的連鎖餐飲夥伴合作，共同創立的火鍋品牌；想傳遞的是，不僅只是傳承經典味道，更在當代之中賦予現代風味成經典，創造讓人想一再回味的老地方；整間店的裝潢相當具質感，以號稱"綠寶石之王"的祖母綠為主要色系，帶著點歐式風格的感覺，搭配鵝黃色的燈光，期許予消費者品嚐到動人的清爽滋味，不只是食材，還有用心，更是離開後回味之一抹清爽。儘管擁有著高質感的裝潢，價格卻秉持著庶民經濟，全面不收取服務費。

此次聯名專屬套餐由主廚精心設計九款主餐，以及，湯頭則指定冠名之酷聖石松露雞湯及台酒汕頭排骨二選一(其中，台酒汕頭排骨與台酒指定紅露酒提香濃郁香氣*酒精已揮發*)，餐後有酷聖石杯裝冰淇淋及台酒風味氣泡飲等大氣知名的甜品及飲料供品嚐：

【酷聖石COLD STONE聯名冰淇淋】三種口味讓味蕾多重感受

‧草莓雙重奏-回到初戀的酸甜滋味，草莓在舌尖跳出圓舞曲！

‧提拉米蘇-濃郁奶香及綿密的巧克力口感，一吃就停不下來！

‧鐵觀音珍珠-茶香雙倍!!茶味香濃搭配QQ珍珠，更是絕對不能錯過!

【台灣啤酒聯名無酒精飲品】無酒精飲料予最高質感的味覺感受

‧星月荔枝烏龍-荔枝清甜香味搭配經典烏龍茶，解膩又順口。

‧烈日芒果冰茶-夏天必喝，香濃芒果味冰冰涼涼超解渴。

‧月臨芭檸青-珍珠芭樂搭配青茶，甘醇茶香與芭樂柔滑交織。

‧朝沁百香多-百香跟多多的混搭，每一口都能嘗到酸甜滋味。

店家臉書粉絲頁：爽爽（Shuang Shuang Shabu）

地址：台中市太平區新高里環中東路3段350號

訂位專線：(04)2393-5488

會員專屬好康：https://reurl.cc/jv7VND

（工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）