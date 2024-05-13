福特六和汽車總經理陳文芳帶領志工投入「小黃帽交通安全童樂會」

福特六和汽車致力關注交通安全，除導入各項先進主被動安全科技於旗下車款外，亦攜手靖娟兒童安全文教基金會（以下簡稱靖娟基金會）共同推廣兒童道路安全教育相關事宜。在福特汽車公司慈善事業Ford Philanthropy（原稱福特汽車公司慈善基金Ford Fund）支持下，福特六和汽車與靖娟基金會合作多年，彼此為推動兒童交通安全教育的長期夥伴，日昨於台北兒童新樂園舉辦「攜手停看聽 寶貝安全行！」記者會及「小黃帽交通安全童樂會」，「小黃帽交通安全童樂會」中以兒童最常在交通環境中擔任的「行人」與「乘客」的角色為主題，透過「視野死角」及「看見與被看見」的概念，結合寓教於樂的方式，將兒童須知的安全行為與注意事項規劃在關卡活動內容中，為超過3,000名家長及孩童提供交通安全教育的基本觀念與學習機會。

此次福特六和汽車動員近80名志工全程參與，現場亦透過New Ford Focus Active Wagon Vignale擔綱示範車輛，模擬孩童不慎受困於車內的逃脫安全知識。在歷年由靖娟基金會舉辦的「小黃帽交通安全童樂會」中，福特六和員工長期以志工身份投入活動之交通安全宣導，累計服務總時數超過2,200小時。福特六和汽車總經理陳文芳表示：「Ford長期專注努力於提供安全的車輛與移動方式，我們十年來與靖娟基金會密切合作，透過寓教於樂的課程與教材設計，為兒童培養安全的用路及乘車觀念，很高興每年都能透過小黃帽童樂會這樣的場合，讓福特六和同仁們自發性的參與，得以使更多小朋友和家長具備交通安全認知與學習應變的能力，共同為台灣交通安全環境盡一份心力。」

寓教於樂培養正確交安觀念 共同守護兒童道路安全

靖娟基金會在5月15日全國兒童安全日的前夕，發布今年（2024）的「兒童安全指標調查」結果，問卷抽樣調查兒童與家長交通各面向分數的主觀感受，分別調查步行、自行車、汽機車駕駛人、交通安全環境與管理措施，調查範圍為全國22縣市國小學童與家長，兩者問卷皆回收逾1,500份以上，回收率達66％。調查發現兒童在交通安全的各面向的評比中，對於汽機車駕駛人的感受評比最低，可見弱勢用路人仍明顯感受到車輛的威脅。目前通學情形7成以汽機車接送為主，兒童亦反映道路被占用，有時候需要走到道路上等情形，而導致5成的兒童不會想自行通學，調查顯示駕駛人行為與道路環境仍有改善空間。

基於遊戲中潛移默化兒童交通安全觀念的主軸，這次於台北兒童新樂園舉辦的「攜手停看聽 寶貝安全行！小黃帽交通安全童樂會」，主辦單位規劃「視野死角冒險王」、「安全禮貌公車行」、「安全『停』等我最行」、「眼『看』四面來找碴」和「出發拯救斑斑去」等十二關卡，讓學童藉由闖關活動認識視野死角、掌握搭乘公車安全守則，並學習如何在穿越道路前停下來、觀察周圍的交通情況與聽聲辨識來車動向，進而降低發生事故的風險。其中，福特六和汽車提供New Ford Focus Active Wagon Vignale為「出發拯救斑斑去」的安全示範車輛，教導孩童如遭遇到受困汽車時，透過拍打車窗、尋找方向盤喇叭位置且大力按壓發聲來達到求助效果，顯而易懂的方式也讓家長和孩子們充份學習正確觀念。福特六和汽車冀望未來持續攜手靖娟基金會，透過更多元的合作內容關注兒童交通安全，讓正確的交通安全觀念扎根紮根於孩子們的心中，同時希望能培養出更多安全的用路人，共同在台灣創建更安全的兒童交通環境。