《國際政治》日本招募女性軍人 性騷擾問題難解

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】隨著日本開始大規模擴充軍力，軍方努力招募軍隊所需女性軍人，政策官員也承諾招募。

申請加入自衛隊的女性人數在經過數年的穩步增長之後，隨著出現一波性騷擾案件，截至2023年3月的年度中，女性招募人數減少了12%。一些受害者表示，根深蒂固的性騷擾文化，可能阻礙了女性入伍。

在國防部承諾採取嚴厲措施的九個月過後，該部並沒有計畫就獨立專家小組的重要建議採取行動：即落實一套評估反騷擾訓練標準的全國性制度。

專家小組在八月公布的一份報告中指出，軍隊對性騷擾的表面教育，以及缺乏對此類訓練的集中監督，是造成軍隊內部文化問題的原因。

一名向政府提出控訴的現役女軍人在接受採訪時表示，過去10年她所接受的教育是無效的。

隨著人口老化，以及日本面臨來自中國、北韓和俄羅斯的威脅日增，人們呼籲解決性騷擾問題，以增加女性軍人。女性在日本軍人中僅佔9%，而此一比例在美國為17%。

國防部表示，自2023年以來，該部主辦了由外部專家進行的防止騷擾講座，並增加這些課程的討論活動，並計畫今年邀請相關專家審查防治訓練情況。

在2022年，前士兵Rina Gonoi公開提出性侵犯指控，國防部並開展了調查，結果發現，自衛隊內部有超過170起涉嫌性騷擾的事件。

六名專家在調查中得出結論，現有的培訓相當於「廣泛膚淺的陳述」，不能有效地協助人們在現實世界中落實訓練。