《光電股》雙引擎給力 佳能H2訂單拚勝H1

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【時報記者張漢綺台北報導】360度環景攝影機需求強勁，且車載等新產品開始量產，佳能(2374)總經理章孝祺表示，今年下半年訂單能見度高，可望比上半年好，今年有望較去年雙位數成長，2025年可望看到360環景攝影機與車載在AI應用持續增加與成長，將是2025年成長動能，為因應客戶需求，佳能也加速北越建置，預計今年第3季開始量產。

佳能今天下午舉行線上法說會，佳能近幾年以Video Image(影像應用產品)、邊緣AI解決方案及車載感測模組與系統三大核心事業為營運發展主軸，隨著佈局成果顯現，營運現轉機；佳能第1季合併營收為12.6億元，年增35.62%，創下5年同期新高，營業毛利為3.49億元，年增75%，合併毛利率為27.66%，年增6.22個百分點，營業淨利為4782萬元，營業淨利率為3.8%，年增10.16個百分點，在業外挹注下，歸屬母公司業主淨利為1.53億元，每股盈餘為0.53元。

章孝祺表示，第1季合併營收較去年同期成長逾35%，主要是因消費性影像應用產品出貨，特別是360度環景攝影機訂單持續增溫，第2季在主要產品線量產訂單持續增溫外，車載和邊緣運算等新產品進入量產階段，可望推動第2季業績增溫；2024年下半年訂單能見度高、市場拉貨增溫、匯率相比去年更有優勢等利多條件下，營收和獲利可望雙漲超越上半年；至於2025年可望看到360環景攝影機與車載在AI應用持續增加與成長，將是2025年成長兩大塊動能。

就各產品來看，章孝祺表示，影像應用產品包括：環景相機領域從EMS，JDM到ODM，從入門消費性到高階B2B市場皆佔據一席，以生產出貨數量來說堪稱世界第一的環景影像產品設計公司，積極滿足串流、直播通訊寬頻，與頭戴式沈浸影像的要求、並附加AI軟體整合、為未來影音娛樂提供更佳的感受，以及Hybrid Camera，佔公司營收比重約60%；Camera Module約佔20%，車載相關約佔10%，智慧城市相關與NRE各約佔5%。

在工廠部分，章孝祺表示，大陸東莞寮步廠仍是公司主要生產據點，我們持續加強製造能力，同時活化資產，目前集團正在進行資源整合，讓工廠營運更加靈活；在越南部分，南越廠區投產已經快1年，為因應客戶需求，我們也啟動北越建置新工廠，預計2024年第3季開始量產，由於北越工廠位於北越永福，地理位置更加貼近電子業供應鏈聚落，同時也比南越工廠更靠近佳能於大陸東莞寮步工廠，預期將使得人、機、料等調度更加高效率，未來越南兩個廠區進入量產後，寮步廠佔比將由目前的85%下降，越南廠區佔比將從5%向上攀升。

章孝祺強調，佳能在光學/聲學/機構及AI應用著墨很多，不怕同業競爭，未來如果有合適對象，公司也不排除任何併購可能機會。