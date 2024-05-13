立志當建築人！她兼3份工成績保持第1名 如願考取台科大

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台南市後壁高中今年錄取台灣科技大學建築系的利莎，求學生涯比一般人崎嶇，來自桃園的她，國中畢業後，聽從家人念商科，但就讀1個多月就休學，後來摸索了幾年找到興趣所在，19歲時隻身南下讀書，因家裡經濟困頓，為了賺取自己和家人生活開銷，身兼3份工作，即使如此，她對課業依然十分積極，3年來都維持班上第一名，如今考上理想學校，讓師長為她感到開心。

後壁高中今年技職繁星共有8位同學錄取，有4位同學錄國立科大，其中錄取台灣科技大學建築系的利莎，桃園市內壢國中畢業後，聽從家人的安排念商科，就讀1個多月因家庭經濟壓力及沒有興趣而決定休學。 休學後，她在加油站打工兼汽車美容打蠟，空閒時喜歡到圖書館看書，她會觀察圖書館的空間擺設，漸漸地對建築結構產生興趣，為了探索興趣，她辭掉工作到工地當搬運工，4個月期間讓她觀察到建築內部的磚頭與鋼筋水泥。

利莎說，2016年台南維冠大樓因地震倒塌死傷慘重，後續接連爆出設計不當等原因，那時她在電視機看到新聞，感到很悲痛，促使自己立志想成為建築人的目標，為了念公立學校的建築科，獨自南下到台南後壁高中念書。

她來到台南後半工半讀，除了在牛肉麵和炸雞店打工，晚上還跑外送，最終完成3年學業，利莎感謝學校老師的用心教導，讓她可以無後顧之憂地朝夢想前進，並提供多元的活動與獎助學金，協助她減輕不少經濟壓力。

後壁高中校長黃彥鳴表示，利莎同學未來大學4年，後壁泰安旌忠文教公益基金會將每年提供8萬元獎助學金，協助她完成學業、實現夢想。