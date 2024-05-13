文創天使投資人看過來 之後抵稅這樣做

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財政部13日公告，新增個人依文化創意產業發展法第27條之2規定自綜合所得總額減除的金額應計入個人基本所得額（最低稅負）。因相關投資有須滿兩年的限制，相關天使投資人依規定在2026年申報2025年所得時可適用。

依文創法規定，個人投資高風險新創公司或有限合夥事業及由國發基金共同投資的專案，現金投資50萬元，並達兩年以上，可在投資額50％以內，自持有屆滿兩年的當年度個人綜合所得總額內減除最多300萬元。

文創法2023年底上路，財政部表示，去年6月2日以後投資符合國家戰略重點文創產業一定範圍的事業或專案，並由被投資的事業或專案發起人於獲投資半年內提出投資計畫經文化部核定，即可申請抵稅。

但投資人如果是在去年6月2日至11月30日期間投資，必須於今年5月31日前向文化部申請。

財政部表示，本次公告是依據所得基本稅額條例第12條第1項第5款辦理。目前天使投資人有三大減免項目，包括產創、生技和文創，綜所稅減免額度都是計入個人最低稅負（目前免稅門檻為750萬元）。

財政部表示，個人去年6月2日以後依文創法投資並取得國內高風險新創事業公司、有限合夥事業新發行股份、出資額或投資專案，自出資屆滿二年的當年度綜合所得總額減除金額，應計入個人當年度基本所得額（最低稅負）。

舉例來說，某甲若在去年6月投資文創法相關項目100萬元，至2025年6月滿兩年，2026年申報2025年所得時，可自個人綜所稅中扣除投資金額的一半、即50萬元，但這50萬元要計入個人最低稅負。

依文化部公布的國家戰略重點文創產業，包括影視內容產業及聲音內容產業的開發、產製、流通。除了個人投資可抵減所得稅，企業也有抵稅措施。

其中公司、有限合夥事業以現金投資文創公司或專案，成為其投資人且投資期間達二年者，可以投資金額的20％，自有應納營所稅年度起，按投資年度順序，依序在五年內抵減各年度營所稅，每年最高抵減所得稅額總額50％。