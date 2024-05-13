台東旅遊補助「慢上路」 業者喊抗爭 縣府擬方案自救

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交通部觀光署推出「0403地震災後振興觀光方案」，花蓮方案規畫平、假日自由行及團體旅遊住宿補助，6月1日實施，台東方案團體及自由行住宿補助，分別於7月1日及8月1日實施，「慢上路」引發台東縣業者反彈，揚言北上抗爭，台東縣政府則著手規畫相關方案自救。

0403地震災後振興觀光方案繼先前「花蓮專用」，引發台東業者群起陳抗後，交通部觀光署認定花東在交通、文化及資源是旅遊生命共同體，昨（12）日宣布分階段辦理台東振興措施。

台東方案包含6月1日起結合花東縱谷行，好行花東免費搭乘、觀巴花東2折優惠；7月1日至9月30日，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團、每團20人以上，住宿台東每團最高補助1.5萬元，每家旅行社最多申請2團；8月1日至9月30日，自由行旅客平日住宿台東，每房每晚最高補助1000元，假日則無。

對比花蓮方案全面自6月1日啟動，台東縣觀光協會理事長李數奼重話表示，事前觀光署及台東縣政府都沒有協商，「公部門都不了解台東的觀光產業慘慘慘，都要放無薪假了」，不排除串連觀光業者北上抗爭。

李數奼指出，震後至今訂房率未達1成，而往年暑假旅遊旺季，訂房率約8成，如今訂房率僅剩2成，呈現雪崩式下滑，再加上補助延遲，重創台東縣觀光旅遊業。

台東縣議員潘貴蘭觀察指出，多數旅宿業者都在放無薪假，或是放休累積的假期，目前需要積極的方案現行實施。

對此，台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，為振興縣內觀光業，提升遊客6月期間旅遊意願，目前正規畫相關方案，確認後近期將對外公布。

台東旅館商業同業公會理事長高泉傑認為，花蓮方案6月上路後，勢必會有部分遊客前來台東旅遊，再搭配縣府推出的振興方案，期望拉升台東縣住房率至4成。