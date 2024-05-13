新北示警腸病毒達十年來高峰 臨托讓家長很頭大

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新北市腸病毒進入流行期，衛生局長陳潤秋今（13）日表示已有67班停課、上周就診高達3082人。國民黨籍新北市議員陳偉杰呼籲為了學童健康，新北應重新研議腸病毒通報與停課作業規定，民眾黨籍新北市議員陳世軒則要新北針對停課後仍要上班的家長如何臨托部分做檢討。

陳偉杰說，目前他的選區淡水區已是腸病毒高風險區，且根據往年預估，6月初才會達到流行高峰，認為目前新北規定國小一周內同一班級內若有二名以上學童確診為腸病毒，原則上不需停課，但多數縣市都規定一周內同班2、3人確診就需停課停課7日，新北應加強措施，徹底保障學童健康安全。

陳世軒則說，借鑑台北市可以發現，台北臨托管道有不少，但若要媒合臨托，最快也要耗費三天，認為新北是否可以跟進北市增加臨托管道，在網上提供相關媒合流程資訊協助，並改善媒合時間，讓孩子因腸病毒停課的家長也能放心上班。

針對停課部分，新北市教育局長張明文回應，將參考其他縣市做法，在一周內通盤討論、調整現行規則，另外目前有部分園所提供短托、臨托，家長有需求也可以請家庭照顧假，會參考台北市因應措施。

社會局長李美珍則針對臨托部分，指出目前新北有跟保母合作，雖然只有一個定點臨托中心在淡水，但今年規畫新增3處，也希望能擴大與保母合作，加強臨托服務，承諾提供報告給陳世軒。