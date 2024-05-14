會議獎勵旅遊商機大 觀光署組團赴德國搶攻市場

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為吸引高消費力客群到訪臺灣，並推廣臺灣觀光獎勵旅遊政策，交通部觀光署再度攜手經濟部國際貿易署與臺北市政府，參加今（113）年5月14日至16日於德國法蘭克福舉辦之國際獎勵旅遊與會議展（The Worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meetings & Events, IMEX Frankfurt），合作建置「臺灣形象館」，齊心於國際共同向歐洲地區買主展現臺灣觀光獎勵旅遊政策及會展環境，以吸引更多國際組織和法人企業來臺辦理會議、會展及活動，促進商務觀光回流，提升內需消費動能。

IMEX Frankfurt為全球最具指標性的MICE展覽之一，每年吸引來自160國、約15,000位會展專業人士參加。根據IMEX報導指出，今年展商及會議數量已經超過去年。從北美到亞洲再到非洲，展商規模不斷擴大，藉以展示其國家或地區之魅力。而今年臺灣館以臺灣特色美食文化、景點及建築，提供買主驚奇的五感體驗，凸顯臺灣豐富觀光資源，並透過現場舉辦買主簡報，向各國買主介紹臺灣優質獎勵旅遊及會展環境，期待業者開發會展新商機，進一步帶動臺灣會展觀光產業發展。

歐洲是臺灣重要的觀光客源市場。112年度歐洲地區商務及觀光目的來臺18萬4,229人次，佔當年度歐洲來臺總人次61.62%，較前1年同期成長18.26%，113年1月歐洲地區來臺2萬3,829人次，其中因商務、會展及觀光目的入境人次即佔總人次之63.7%，顯示了巨大的潛力和增長動力。

為推動歐洲地區大型獎勵旅遊及會議會展將臺灣納入目的地，本次共招募8家臺灣獎旅及會展業界指標性廠商，包括1家旅行社、2家專業會議籌辦公司（Professional Conference Organizer, PCO）、3家目的地管理公司（Destination Management Companies, DMC）、1家專業展覽籌辦公司（Professional Exhibition Organizer, PEO）、1家專業會展場館等，將與各國買主展開商務洽談，目前洽談預約踴躍，買主性質主要以活動規劃及旅行社為大宗。

本次亦將藉機宣傳「推動境外獎勵旅遊來臺獎助要點」，今年度開始放寬補助門檻，以加強臺灣作為獎勵旅遊目的地優勢；並針對商務客來臺出差後旅遊增加住宿，編列新臺幣1,000萬元預算，上調補助金額，調整為週一至週四（週間）每人每次補助約新臺幣2,000元；週五至週日（週末）每人每次補助約新臺幣1,500元，提供平假日差別獎助，紓緩假日尖峰，鼓勵平日順道觀光；並放寬補助期間，改為順道觀光行程補助日期為會展活動前3天或後3天，再搭配觀光署推薦金質旅遊行程，鼓勵商務客延長停留臺灣，力拼113年將國際來臺旅客總人次提升至1,000萬人次。