COMPUTEX 2024 Forum 科技巨頭齊聚 共同見證生成式AI全新發展

隨著生成式AI時代來臨,今年科技產業呈現多元且百花齊放態勢,2024年COMPUTEX以「AI串聯,共創未來」為主題,揭露AI發展的最新應用與技術。每年針對當年度最新產業趨勢而舉辦的COMPUTEX Forum,將於6月5日於南港展覽館二館7樓701會議室登場,今年以「Let’s Talk Generative AI(生成式AI新賽局)」為主軸,邀請九位國際AI專家深入探討生成式AI硬體技術與軟體應用,為全球產業提供前瞻而多元的趨勢觀點。

緊扣生成式AI主題 全天深入剖析關鍵技術與產業應用

Forum將於6月5日上午10點拉開序幕,探討AI應用布局前沿,由NVIDIA的Vice President of Solutions Architecture and Engineering - Marc Hamilton打頭陣,分享NVIDIA基礎架構的專業規劃設計、構建全球最先進的人工智慧基礎架構,以及闡述NVIDIA如何協助啟動各種規模的生成式AI應用。接著由Google ChromeOS副總裁Jonn Solomon專題簡報,介紹Google的平台如何協助實現Google願景,讓AI為所有人帶來幫助;新思科技(Synopsys)人工智慧及機器學習研發工程副總裁Thomas Andersen將探討生成式AI如何改變半導體與晶片設計的未來;AWS企業策略師Xia Zhang分享生成式AI在數位新創上的應用。四位科技專家將共同剖析生成式AI應用技術創新與潛力商機。

下午場聚焦AI 關鍵硬體創新,由美光副總裁暨運算與網路事業部運算產品事業群總經理Praveen Vaidyanathan以「釋放AI無限可能:美光引領未來(AI Unleashed: Powering the Future with Micron Memory and Storage)」為主題揭開序幕;緊接著ARM基礎設施事業部行銷副總裁Eddie Ramirez將闡述如何以Arm Neoverse打造永續且滿足AI運算需求的雲端資料中心;SEAGATE希捷科技全球品牌策略副總裁Rosalina Hiu將透過「AI 資料儲存,形塑未來讀寫」專題,揭櫫劃時代Mozaic 3+ 硬碟技術與未來資料的趨勢與洞察;AMPERE Chief Product Officer, Jeff Wittich將聚焦透過雲端原生處理器最大化AI工作量;PHISON執行長潘健成亦將分享生成式AI應用的機遇與挑戰。

COMPUTEX 2024全球大廠齊聚,啟動新世代AI生態系

COMPUTEX 2024將於6月4日至6月7日在南港展覽館一、二館舉辦,吸引1,500家參展商參加,展出4,500個攤位,涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大領域。6月5日的COMPUTEX Forum主題論壇現已開放報名,歡迎親臨現場共同見證生成式AI全新發展,更多資訊請鎖定報名網站(https://edm.bnext.com.tw/2024_CPX/forum/),更多相關展覽資訊請參考COMPUTEX官網(www.computextaipei.com.tw),InnoVEX 官網(www.innovex.com.tw)。