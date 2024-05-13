TPASS登場一周年 高雄加碼推減碳量回饋再抽機票

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行政院所推出的TPASS通勤月票已開賣1周年，高雄市政府在周年慶時刻推出慶祝活動，只要從去年開賣至4月26日間，推出減碳量前399名可獲月票1個月免費，活動期間購買TPASS，還有機會抽長榮航空高雄到大阪來回機票等大獎。

高雄市交通局表示，為慶祝TPASS月票上線滿週年，交通部公路局推出「TPASS慶週年 乘車金大放送」抽乘車金活動，高雄接力加碼自即日起至今年6月30日止，推出高雄市399TPASS月票用戶減碳量前399名會員，可獲得399TPASS通勤月票1個月免費回饋，減碳量前399名所推薦加入的新會員，只要於表單(https://reurl.cc/Gjxxjv)填入個人基本資料及推薦者之MeNGo會員帳號，前200名新會員即可獲得100元TPASS月票折價優惠券。

交通局說，高雄TPASS通勤月票自去(112)年4月27日開賣至今已滿一週年，3月份銷售量突破72,000張，使用次數已超過3,191萬人次，經統計月票開賣以來，減碳量達2.4萬噸，相當於2百萬棵樹的年減碳量，減碳量前399名會員將由MeNGo系統主動計算減碳量，

交通局為鼓勵民眾加入TPASS並持續使用，還推出在活動期間民眾只要購買「高雄市399／南高屏999 TPASS月票方案」，就有機會抽中最大獎價值2萬5千元的「長榮航空高雄-大阪來回機票1張」或「南高屏999通勤月票1年份」等多項好禮。