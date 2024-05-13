女醫師控「連續工作32小時害流產」 院方證實職場霸凌：男醫師調離現職

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新北市中和區某醫院影像醫學部專任主治女醫師，控訴受到資深男醫師霸凌，讓她在懷孕期間連續工作32小時值過夜班，又被迫待在暴露游離輻射的場所工作，害她疑為此流產，向醫院申訴該名男醫師。該醫院今（13）日指出，接獲霸凌後立即與相關同仁聯繫並調查，證實霸凌案件成立，並將該名男醫師調離排班職。

該名女醫師透過朋友發文表示，她在懷孕期間被負責排班的資深男醫師施壓，被排值違法的過夜班，連續工作32小時，她為了保全工作默默忍下過夜班，甚至被迫繼續在會暴露游離輻射的場所工作。

為了寶寶健康她拒絕，男醫師卻提出三個不合理方案讓她選，最後寶寶疑因此沒心跳必須流產，她在這期間身心面臨極大壓力，向醫院申訴後，醫院認真調查，最後證實男醫師的惡行惡狀。

該醫院今由李姓副院長出面證實，表示接到申訴案後立即啟動調查，成立委員會後約談相關人士，經過兩次調查後開會，針對案件做懲處決議，並於案件進入尾聲後公告，認為案件成立霸凌，已經公告懲處結果，「最後懲處的方式如何，還要等20天公告後雙方都無異議，才會進行決議如何進行懲處」。

李姓副院長說，事發後該男醫師已調離安排值班權力職務，轉由做教學工作，有關工作上也已做適度調整，尤其是對懷孕婦女、女性同胞工作者不能過夜值班，指出「性平不是醫療機構才會發生的事情，任何一個職場都不該發生這樣的事情」，強調事件發生後也會加強宣導，務必讓事件不再繼續發生。

該醫院指出，影像醫學部在發生該事件後，立即全面檢討既有制度，目前排班規劃已依勞基法與職安法中的性別平等工作法規，以保障員工應有權利與健康福祉。