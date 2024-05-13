等了14年！國1大雅系統交流道啟用 將縮減至少20分鐘車程

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銜接台74線的「國道1號大雅系統交流道」13日下午5時通車，行政院長陳建仁中午出席通車典禮為工程剪綵，被視為2026台中市長熱門人選的藍委江啟臣、楊瓊瓔和綠委蔡其昌、何欣純全到齊。陳建仁表示，通車後國1往潭子、往西屯方向皆預估可節省至少20分鐘車程，對改善交通壅塞有極大助益。

國道1號與台74線快速道路是台中民眾往返外縣市、市區要道，其中台中都會區路段連帶平面環中路、中清路周邊，每逢上、下班尖峰時段都會交通大打結，地方爭取「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」於2019年獲中央核定62.6億元經費開工，歷經4年多終於完工，13日下午5點正式通車，盼紓解交通壅塞困擾。

陳建仁中午出席通車典禮說，大雅系統交流道施工期間遭遇疫情、營造人力短缺及物料價格飆漲等挑戰，工程團隊採取施工與用地取得併行的作業方式，大幅縮短施工期程。通車後尖峰時段，國道1號往潭子方向（從豐原交流道至崇德出口匝道）預估可節省約26分鐘車程；往西屯方向（從豐原交流道至西屯出口匝道）則可省下約20分鐘車程，對改善台中地區交通壅塞大有助益。

陳建仁也說，行政院在2022年初核定國道1號后里至大雅路段拓寬計畫可行性研究，總經費94.7億元，目前建設計畫正由國家發展委員會審議中，未來完工將可滿足台中國際機場及中部科學園區快速發展所衍生的交通需求。

台中市副市長黃國榮表示，大雅系統交流道以高架橋連接國道1號及台74線，讓高速與快速道路的車流不需經再由平面道路進行轉換，預期可系統性解決環中路、中清路長期壅塞問題。

家住在中清路一帶的陳姓民眾說，她平常會從國道1號下中清都很塞，尤其下班期間導航更是整段紅，塞到懷疑人生，若通車可如預期分散車流，是讓人期待的好事。藍姓民眾則對是否真的能紓解交通抱持觀望態度，擔心平面不塞之後反而塞高架。