香奈兒《解構風格魅力之旅》展 即起登台

香奈兒《解構風格魅力之旅》(CHANEL, A Journey Into The Allure)展覽即起登台,於「台北表演藝術中心」展至23日,台灣是繼杜拜、香港之後全球第三站,現場展出近80套經典之作,包括香奈兒女士設計的骨董衣、拉格斐大師(Karl Lagerfeld)的重新演繹,以及現任香奈兒創意總監Virginie Viard的最新力作,三代巨擘佳作併陳、古今呼應,讓人得以一窺香奈兒時尚的演進,饒富趣味。 展覽一開始由品牌大使克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)拍攝的短片揭開序幕,並以亞倫雷奈(Alain Resnais)於1961年推出的經典鉅作《去年在馬倫巴》(Last Year at Marienbad)精彩畫面為主軸,電影中女主角黛芬賽赫意(Delphine Seyrig)的服裝正是香奈兒女士的設計,該電影是新浪潮電影的代表作品,女主角更是60年代女性魅力的經典指標,回顧香奈兒逾半世紀的經典,儘管歷經歲月,時尚依舊。 香奈兒的斜紋軟呢外套、針織長褲套裝、軍裝大衣、海軍藍條紋衫等,在不同年代各有不同的風貌,服裝作品以古今呼應的方式展出,可說是香奈兒女士與Virginie Viard兩個世代奇女子之間橫越時空的精采對話,時尚語彙或有不同,但經典風格不變,其中最引人矚目的莫過於香奈兒女士的藍色針織七分褲,纖細腰身的剪裁,且是時髦的七分褲款,讓人得以一窺香奈兒女士的時尚風格。 另一個話題焦點是香奈兒經典包款,1955年香奈兒女士創作的2.55包款與1983年由Karl Lagerfeld設計11.12包,乍看起來外觀沒有太多改變,但從細節仍可瞧出些差異,讓人忍不住再三細究、玩味再三。