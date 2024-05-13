香奈兒《解構風格魅力之旅》展 即起登台

香奈兒《解構風格魅力之旅》（CHANEL, A Journey Into The Allure）展覽即起登台，於「台北表演藝術中心」展至23日，台灣是繼杜拜、香港之後全球第三站，現場展出近80套經典之作，包括香奈兒女士設計的骨董衣、拉格斐大師（Karl Lagerfeld）的重新演繹，以及現任香奈兒創意總監Virginie Viard的最新力作，三代巨擘佳作併陳、古今呼應，讓人得以一窺香奈兒時尚的演進，饒富趣味。 展覽一開始由品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）拍攝的短片揭開序幕，並以亞倫雷奈（Alain Resnais）於1961年推出的經典鉅作《去年在馬倫巴》（Last Year at Marienbad）精彩畫面為主軸，電影中女主角黛芬賽赫意（Delphine Seyrig）的服裝正是香奈兒女士的設計，該電影是新浪潮電影的代表作品，女主角更是60年代女性魅力的經典指標，回顧香奈兒逾半世紀的經典，儘管歷經歲月，時尚依舊。 香奈兒的斜紋軟呢外套、針織長褲套裝、軍裝大衣、海軍藍條紋衫等，在不同年代各有不同的風貌，服裝作品以古今呼應的方式展出，可說是香奈兒女士與Virginie Viard兩個世代奇女子之間橫越時空的精采對話，時尚語彙或有不同，但經典風格不變，其中最引人矚目的莫過於香奈兒女士的藍色針織七分褲，纖細腰身的剪裁，且是時髦的七分褲款，讓人得以一窺香奈兒女士的時尚風格。 另一個話題焦點是香奈兒經典包款，1955年香奈兒女士創作的2.55包款與1983年由Karl Lagerfeld設計11.12包，乍看起來外觀沒有太多改變，但從細節仍可瞧出些差異，讓人忍不住再三細究、玩味再三。