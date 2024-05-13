南投改裝車深夜飆山道炸街 環境部稽查1次2單最高罰5400

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南投縣常有改裝汽機車飆山道或炸街，震耳欲聾的噪音擾人清夢，令人膽戰心驚，南投縣議員13日在定期會關心改裝車橫行問題，南投縣環保局指出，目前台21線往日月潭路段及139縣道往中寮路段設置2處聲音照相科技執法，今年度將再增加7處維護安寧。

王秋淑在南投縣議會議事廳播放改裝車「轟隆！轟隆！」的噪音，強調「這種聲音不僅擾人清夢，還讓老人家膽戰心驚」，可能是南投縣山道比較刺激，改裝車輛時常在假日或凌晨來飆車，請問環保局要怎麼妥善處理。

南投縣環保局長李易書說，目前南投縣台21線往日月潭路段及139縣道往中寮路段設置2處固定式聲音照相科技執法，預計今年度將再增加7處，另外有5組移動式聲音照相設備，不定時稽查，盼能還給居民安寧的環境。

林儒暘、吳棋楠及張婉慈等人也關心改裝車問題，認為不只日月潭山區有改裝車飆山道，南投市區也經常有改裝車呼嘯而過，確實讓人不舒服，多數車主在檢驗前將拆卸改裝裝備恢復原狀，檢驗通過，再重新裝上改裝設備，根本防不勝防，要求環保局、警察局加強取締，遏止歪風。

吳棋楠認為，改裝車高速行駛，可能飆車或競速，才會發出這麼巨大的噪音，要求警方接獲民眾報案，能到現場錄影蒐證，建議警方以危險駕駛、飆車等理由強勢開單並扣車，才能有效遏阻。

李易書指出，近期加強聯合稽查，由警方攔下疑似改裝汽機車，公路局確認車輛是否改裝，再由環保局進行汽機車噪音檢測，有關改裝車部分，環境部有新制度，只要改裝車遭攔查查獲先開一張罰單，噪音檢測不合格再開一張，1次2張罰單，最重罰5400元。