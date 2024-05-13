綠島垃圾堆置場起火燃燒 PM10、PM2.5皆超標

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台東縣綠島鄉垃圾堆置場昨（12）日傍晚起火燃燒，烈火伴隨濃煙惡臭飄散，綠島鄉公所發放口罩供民眾使用，台東縣政府也啟動空污緊急事件應變。今（13）日進行空氣品質監測，PM10及PM2.5雙雙超標，緊急調度2箱活性碳及1箱N95的口罩配合發放。

台東縣政府表示，昨日接獲火災通報後，除各相關單位儘速救災，將傷害減至最輕外，由於綠島並無空氣品質監測站，台東縣環保局今早派員分別於綠島漁港、垃圾堆置場周界、下風處、上風處及其他敏感受體地點等5處，以六用氣體偵測器及手持式懸浮微粒偵測儀器，進行PM10、PM2.5、揮發性有機化合物（VOC）、可燃性氣體（LEL）等空氣污染物進行監測。 根據環保局空氣監測結果，綠島垃圾堆置場周界濃煙密布，燃燒主要產生懸浮微粒污染物，於下風處1km處的溫泉村聚落與1.5km處的朝日溫泉，分別測得PM10最高濃度920微克與169微克；此外，南寮漁港PM10與PM2.5則分別為119.7微克與32.4微克，PM10及PM2.5均遠高於空氣品質標準，其餘污染物濃度則無明顯高值。 台東縣環保局指出，由於綠島鄉多為開放環境，污染物隨距離、風向逸散後被大氣稀釋，研判對燃燒地點上風處影響程度低，而燃燒地點下風處聚落目前影響亦不明顯。

環保局也呼籲垃圾堆置場附近民眾，關閉門窗、減少戶外活動，外出帶好口罩做好自身呼吸道防護，若民眾有感覺呼吸困難或有不舒服症狀，請立即就醫。